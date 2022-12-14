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Murat Hazinedar'dan hastane çıkışı polislere tepki: Yapmayın bunu, itip duruyorsunuz ayıp

Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturması çerçevesinde firari olarak aranan ve dün akşam Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalanan eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar İstanbul’a getirildikten sonra ifadesi alınmıştı. Murat Hazinedar daha sonra sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hazinedar, hastanede çıkışında koluna giren polislere tepki göstererek "Yapmayın bunu. Bu bir komplo. İtip duruyorsunuz ayıp ayıp" dedi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, irtikap ve rüşvet" suçlarını işlediği tespit edilen Beşiktaş Belediyesinin eski yönetimine operasyon başlatılmıştı.

Firari olarak aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar akşam saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Hazinedar, Tosya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin gece saatlerinde İstanbul'a sevk edildi.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Murat Hazinedar tekrar sağlık kontrolünden geçildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Hazinedar’ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

"Yapmayın, bu bir komplo"
Hazinedar sağlık kontrolünden sonra hastaneden çıkarken, yanındaki polislerin koluna girmesine sinirlendi. Polisin elini tutan Hazinedar, "Yapmayın, yapmayın bunu. Bu bir komplo. İtip duruyorsunuz ayıp ayıp" diyerek tepki gösterdi.

Hazinedar daha sonra polisler tarafından araca bindirilerek emniyete götürüldü.

Şüpheliler hakkında 6 soruşturma dosyası var
Beşiktaş Belediyesine yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap suçlarına yürütülen soruşturma kapsamında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekipleri, ortaya çıkan rüşvet ağı sonrası 6 ayrı soruşturma dosyası kapsamında şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Çanakkale, Ankara ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Belirlenen adreste bulunmayan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da Kastamonu'da yakalanmıştı.

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