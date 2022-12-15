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MİT'ten nokta operasyonu! Sözde sorumlular etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyonu! Sözde sorumlular etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği nokta operasyonda güvenlik güçlerine havan saldırılarını organize eden PKK'lı terörist Osman Mutlu ile sözde propaganda sorumlusu terörist Songül Tarıncı etkisiz hale getirildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde 2 yöneticisi etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2010'da terör örgütünün şehir faaliyetlerinde çeşitli görevler alan "Roza" kod adlı terörist Tarıncı, 2013'te Diyarbakır'da örgütün kırsal kadrosuna katıldı.

Suriye'de güvenlik güçlerinin operasyonlarına karşı eylemlere katılan, Irak'ın Gare bölgesinde teröristlere silahlı ve ideolojik eğitimler veren sözde "apollo akademileri"nde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen Tarıncı ve 2 koruması, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Mardin hudut hattında görevli güvenlik güçlerine yönelik havan saldırılarını organize ettiği, bomba, silah aktarım gibi terörist faaliyetleri yönettiği belirlenen PKK/YPG mensubu "Dilxwaz Agir" kod adlı Osman Mutlu da MİT tarafından Suriye'nin Amude bölgesinde patlayıcı mühimmatların bulunduğu araç içerisinde etkisiz hale getirildi.

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