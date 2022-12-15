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TOKİ 22 ilde 244 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
TOKİ 22 ilde 244 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 24 ilde 244 iş yerini 27 Aralık’ta açık artırma yöntemiyle satacak.

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TOKİ tarafından 24 ilde 224 iş yeri için gerçekleştirilecek açık artırma, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

Açık artırmaya internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) de teklif verilebilecek. Alıcılar iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek. 27 Aralık’ta yapılacak açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası tarafından yürütülecek.

Başvurular ve teminatlar belirtilen bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Satışa sunulan iş yerlerinin il dağılımı ise şu şekilde:

"Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sivas, Trabzon, Van ve Yozgat".
Açık artırmayla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" ile "0 212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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