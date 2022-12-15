Bomba Ekrem İmamoğlu senaryoları! Aday olup seçimi kazansa bile koltuğa Erdoğan oturabilir

Siyasi yasak kararının ardından Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı en güçlü senaryo olarak konuşulmaya başlandı. Bunun için de yasak karanın istinaf ve Yargıtay aşamalarının tamamlanarak onanmasının 2023 Haziran seçimlerine yetişmeyeceği varsayılıyor. Ancak kulislerde iki senaryo var: 1-) Adaylar kesinleştikten sonra Yargıtay onayabilir... Bu durumda muhalefet seçimde adaysız kalır... 2-) Seçim biter, mazbatayı almadan karar onanır, bu da ikinci sıradaki adayı cumhurbaşkanı yapar...

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verip siyasi yasak getirmesinin ardından siyaset kulisleri kaynamaya başladı. Hem iktidar kanadında hem de muhalefet kanadında bu kararın Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının önünü açtığı şeklinde yorumlanıyor. Buna gerekçe olarak da siyasi yasak kararının kesinleşmesi için istinaf ve Yargıtay sürecinin seçime kadar tamamlanmasının mümkün olmadığı tezi işleniyor.

Peki gerçekten öyle mi? Ekrem İmamoğlu aday gösterilirse muhalefet seçimde cumhurbaşkanı adaysız kalabilir mi?.. İşte kulislerde konuşulanlar...

Kesinleşmesi seçime kadar yetişmez mi?

Ekrem İmamoğlu'nun aday ilan edilmesini isteyenler yerel mahkemenin siyaset yasağı kararının kesinleşmesi için istinaf ve Yargıtay süreçlerinin Haziran 2023'teki seçime kadar tamamlanmasının mümkün olmadığını savunuyor. Ancak, Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e verilen cezalar 3 ayda istinaf ve Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmişti. İmamoğlu için de süreç seçime kadar tamamlanabilir...

Muhalefet seçimde adaysız kalabilir

Ekrem İmamoğlu'nun altılı masa tarafından aday gösterilmesi durumunda muhalefeti çok büyük iki tehlike bekliyor. Kulislerde konuşulan birinci senaryola göre, aday gösterme süreci yasal olarak bittikten sonra Yargıtay Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak kararını onayabilir. Bu durumda muhalefet yani altılı masa seçimde adaysız kalır. Bu da Erdoğan'ın seçimi çok kolay bir şekilde kazanmasına zemin hazırlar...

Seçimi kazansa bile koltuğa Erdoğan oturur!

Kulislerde konuşulan ikinci senaryoya göre ise Ekrem İmamoğlu aday gösteriler ve seçim yapılır. Seçimi İmamoğlu kazansa bile Yargıtay, mazbata süreci tamamlanmadan siyasi yasak kararını onayabilir. Mazbatasını alamayan Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturamaz ve seçimi otomatik olarak ikinci sırada aday kazanır. Bu da sandıkta seçimi kaybeden Cumhur İttifakı'nın adayının cumhurbaşkanı olması, Millet İttifakı'nın ise kazandığı seçimi kaybetmesi olur.