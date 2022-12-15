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Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu! Bursa Mudanya'da toprağa verilecek

Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu! Bursa Mudanya'da toprağa verilecek

IRAK'ta yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'dan acı haber geldi. Tunahan Yavuz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şehit Tunahan Yavuz memleketi Bursa'nın Mudanya ilçesinde toprağa veriliyor.

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KUZEY Irak'taki Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 5 Aralık'ta yaralanıp, getirildiği Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Şehidin cenazesi Bursa'dan kalkıyor

Piyade Komanda Üsteğmen Tunahan Yavuz'un cenazesi, Mudanya ilçesi Güzelyalı Duran Camisi'nde kılınacak namaz sonrası defnedilecek. Şehidin cenazesinin cuma günü öğle namazını takiben kalkacağı öğrenildi. 

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