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Ekrem İmamoğlu yeni açıklama yaptı! Hapis cezası kararına ilişkin olay sözler: Başarımın ödülü...

Ekrem İmamoğlu yeni açıklama yaptı! Hapis cezası kararına ilişkin olay sözler: Başarımın ödülü...

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuştu. Verilen hapis cezasına yönelik İmamoğlu, "başarımın ödülü olarak görüyorum" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li 10 Büyükşehir Belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bana verilen bu anlamsız ve hukuksuz cezayı başarımın ödülü olarak görüyorum." dedi. İmamoğlu şunları kaydetti:

"Cezayı başarımın ödülü olarak görüyorum"

-İstanbul'un 39 ilçesine eşit bakan belediye başkanı olmayı başardığımızı görüyorum. Ülkemizde bazen hiçbir başarı cezasız kalmaz. Bana verilen bu anlamsız ve hukuksuz cezayı başarımın ödülü olarak görüyorum. İsraf düzenlerine son vermenin onları kızdırdığını biliyorum. Bir haftadır konuştuğumuz ayıpları bize yaşatan kurum ve kuruşlar...Çocuğumuzun yaşadığı istismardan tutun da ahlaksız işlevlerin paydaşı olan kuruşları çevremizden uzak tuttuk. Sosyal destekleri artırmış olmamız plansızlıktan iş yapma duygusunu unuttukları dönemden böyle döneme dönüşmek onları kızdırdı. 

-O kötü akıl ve zihinlerini kötülük dolu kalplerini Binali Bey mi Sisi'ye mi oy vereceksiniz dediklerinde anlamak gerekiyordu. Sisi ne biz ne? Bunu diline dolayan akıl memleket evladına Akçabat ilçesinde doğan adama bunu diyen adama başka maharet beklemezsiniz.

"Allah kimseye itibar kaybı yaşatmasın"

-Birkaç kelime önemli. Hak yememek hakkını yedirmemek. Kimsenin hakkını yemedim hakkımı da yedirmeyeceğim. Dünyaya kafa tutmak yargıcın gömleğini giyerek insanları alt etmeye çalışmakla olmaz. Dünyaya kafa tutmak akıl ve bilimle olur. Allah kimseye itibar kaybı yaşatmasın.

"Başım dik alnım açık..."

-İnsan başını eğdirecek iş yaptığı zaman cümleler boğazına düğümlenir. Başım dik alnım açık göğsümü gere gere söylüyorum 2023 yılı çok güzel olacak İstanbul'dan işimizi yapmaya devam edeceğiz. 2023 bayram gibi yıl olacak.

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