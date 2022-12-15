Bomba EYT anketi! Yaş sınırı olmalı mı sonuçlara bakın

tv100 yazarı Hacı Yakışıklı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar” (EYT) anketi yaptı. 26 bin kişiyle yapılan ankette “EYT hususunda ne düşünüyorsunuz?” diye soruldu üç şık sıralandı ve "1) 48-50 yaş sınırı olmalı 2) Yaş sınırı olmamalı 3) Durum olduğu gibi kalmalı" denildi. Yakışıklı şunları kaydetti: