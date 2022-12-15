Bomba EYT anketi! Yaş sınırı olmalı mı sonuçlara bakın
tv100 yazarı Hacı Yakışıklı, 26 bin kişiyle EYT anketi yaptı ve bugün kaleme aldığı yazısında sonuçları paylaştı. Ankette, “EYT hususunda ne düşünüyorsunuz?” diye soruldu ve üç şık sunuldu. İşte şaşırtan sonuçlar...
tv100 yazarı Hacı Yakışıklı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar” (EYT) anketi yaptı. 26 bin kişiyle yapılan ankette “EYT hususunda ne düşünüyorsunuz?” diye soruldu üç şık sıralandı ve "1) 48-50 yaş sınırı olmalı 2) Yaş sınırı olmamalı 3) Durum olduğu gibi kalmalı" denildi. Yakışıklı şunları kaydetti:
Katılımcıların yüzde 56'sı yaş sınırı olmamalı derken yüzde 31’i 48-50 yaş sınırı olmalı, yüzde 13’ü durum olduğu gibi kalmalı cevabını vermiş.
Anketten çıkarttığı sonuçları da kaleme alan Yakışıklı, madde madde sıraladı:
- EYT "şartlı" çıkarsa muhalefet için propaganda alanı açılacak