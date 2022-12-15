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Üzerine ağaç devrilen kadın belediyeden bakın ne kadar tazminat kazandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Üzerine ağaç devrilen kadın belediyeden bakın ne kadar tazminat kazandı

İZMİR'de bir parkta üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaralanan kadının açtığı davada mahkeme, belediyenin 40 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

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Annesinin göz ameliyatı nedeniyle Şubat 2020'de hastaneye giden Hatice İnce, hastane dönüşünde acil servis karşısındaki parktan geçerken üzerine ağaç devrilmesi sonucu boynundan yaralandı.

İnce, mağduriyet nedeniyle Karabağlar Belediye Başkanlığına 10 bin lira maddi, 40 bin lira da manevi tazminat davası açtı.

İzmir 5. İdare Mahkemesi, 28 Eylül'de görülen duruşmada olayın idarenin kusuruyla meydana geldiğine hükmederek davacıya 40 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi, maddi tazminat talebini ise reddetti.

Mahkeme, kararında olay günü İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün rüzgar ve fırtına uyarısı yaptığı ancak davacının keyfi bir sebeple değil sağlık hizmeti alabilmek için dışarıya çıktığı belirtilerek rüzgarın etkisiyle ağacın devrilmesi sonucu davacının boynunda kırık oluştuğu, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede yaralandığı ifade edildi.

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