BIST 5.219
DOLAR 18,65
EURO 19,83
ALTIN 1.065,35
HABER /  EKONOMİ

Yıl sonu bütçe açığı geriledi Bakan Nebati'den açıklama

Yıl sonu bütçe açığı geriledi Bakan Nebati'den açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kasım ayı bütçesinin 108,3 milyar lira fazla verdiğini belirterek, "Yıl sonu bütçe açığının da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Nebati, sosyal medya hesabından, kasım ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşme sonuçlarını değerlendirdi.

"Zorlukları üretimle, istihdamla ve büyümeyle aşacağız" diyerek yola çıktıklarını vurgulayan Nebati, "Ekonomimizi büyütüp gelirlerimizi artırarak bütçede iyileşme sağlıyoruz. Mali disiplin politikamızın çıktılarını merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerinde de somut bir şekilde görmekteyiz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Nebati, merkezi yönetim bütçesinin kasımda 108,3 milyar lira fazla verdiğine dikkati çekerek, paylaşımında, "Böylece, ocak-kasım dönemi bütçe açığı 20,4 milyar liraya gerilemiştir. Yıl sonu bütçe açığının da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz." ifadesine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Üzerine ağaç devrilen kadın belediyeden bakın ne kadar tazminat kazandı
Üzerine ağaç devrilen kadın belediyeden bakın ne kadar tazminat kazandı
Ekrem İmamoğlu yeni açıklama yaptı! Hapis cezası kararına ilişkin olay sözler: Başarımın ödülü...
Ekrem İmamoğlu yeni açıklama yaptı! Hapis cezası kararına ilişkin olay sözler: Başarımın ödülü...
6 yaşında evlendirilen kızın babası Yusuf Ziya Gümüşel ve eski eşi Kadir İstekli son dakika haberi
6 yaşında evlendirilen kızın babası Yusuf Ziya Gümüşel ve eski eşi Kadir İstekli son dakika haberi
Patronlardan BURSKOOP’a tam not
Patronlardan BURSKOOP’a tam not
Evden kaçırmak için neler yapmış neler! Baca deliğinden alt kata...
Evden kaçırmak için neler yapmış neler! Baca deliğinden alt kata...
Merkezi yönetim bütçesi kasımda 108 milyar 305 milyon lira fazla verdi
Merkezi yönetim bütçesi kasımda 108 milyar 305 milyon lira fazla verdi
Bomba Ekrem İmamoğlu senaryoları! Aday olup seçimi kazansa bile koltuğa Erdoğan oturabilir
Bomba Ekrem İmamoğlu senaryoları! Aday olup seçimi kazansa bile koltuğa Erdoğan oturabilir
Kasım ayı konut satışları sert düştü
Kasım ayı konut satışları sert düştü
Duş almak için girdi çıkmayınca aile şüphendi! Feci halde bulundu
Duş almak için girdi çıkmayınca aile şüphendi! Feci halde bulundu
TOKİ 22 ilde 244 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor
TOKİ 22 ilde 244 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor
MİT'ten nokta operasyonu! Sözde sorumlular etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyonu! Sözde sorumlular etkisiz hale getirildi
Kılıçdaroğlu'ndan Almanya ziyareti eleştirilerine yanıt: Bu şekilde sonuçlanacağını tahmin etmiyorduk
Kılıçdaroğlu'ndan Almanya ziyareti eleştirilerine yanıt: Bu şekilde sonuçlanacağını tahmin etmiyorduk