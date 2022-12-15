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Havalimanında bulundu 3 valiz içinden çıktı! Değeri tam 1 milyon 450 bin lira

Havalimanında bulundu 3 valiz içinden çıktı! Değeri tam 1 milyon 450 bin lira

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Moskova'dan İstanbul'a gelen üç yolcunun valizinde yaptığı aramalarda, kürk yapımında kullanılmak üzere avlanılan samurlara ait bin 200 adet post ele geçirdi. Ele geçirilen postların piyasa değerinin 1 milyon 450 bin TL olduğu öğrenildi

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Moskova'dan İstanbul'a gelen üç yolcunun valizinde arama yapan Gümrük Muhafaza ekipleri, kürk yapımında kullanılmak üzere avlanılan samurlara ait bin 200 adet post ele geçirdi. Postların piyasa değerinin 1 milyon 450 bin TL olduğu öğrenildi.

İstanbul Havalimanı’nda kürk imalinde kullanılmak üzere avlanan samurlara ait bin 200 adet post Gümrük Muhafaza ekiplerince yakalandı. 

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Moskova - İstanbul seferi yapan uçakla İstanbul’a gelen yabancı uyruklu üç şahsın davranışları şüphe uyandırması üzerine şahıslar, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından dış hatlardan ülkeye giriş yapmak üzereyken durduruldu.

Şahısların valizleri x-ray cihazına sevk edilerek taramadan geçirildi. Tarama neticesinde valizlerde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine iyice kuşkulanan ekipler valizleri sahipleri refakatinde muayene peronlarına aldı.
Detaylı aranmak üzere açılan valizlere çok sayıda hayvan postunun doldurulmuş olduğu görüldü. İncelemeye alınan postların samur postu olduğu ortaya çıktı. Ele geçirilen samur postunun bin 200 adet olduğu tespit edilirken yaklaşık 1 milyon 450 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

Yakalanan samur postlarına el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettiği öğrenildi.

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