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Kocaeli'de tanker dönüş yapan aracı biçti! Ölenler var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kocaeli'de tanker dönüş yapan aracı biçti! Ölenler var

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde tanker hafif ticari araca çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Yolun Yalova istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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D-130 kara yolunda Yalova yönüne giden A.A. (42) idaresindeki tanker, Ereğli mevkisindeki karşı istikametten gelerek dönüş yapan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araca çarptı.

Kazada, hafif ticari aracın kadın sürücüsü ile bir kadın yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan bir kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tanker sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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