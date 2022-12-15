Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve EYT için flaş açıklama

Milyonların gözü asgari ücrete yapılacak zam ve EYT düzenlemesinde. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama geldi. Erdoğan, "2023’e bu iki önemli konuyu masamızdan kaldırarak girelim diyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'daki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'a EYT ve asgari ücret konusu da soruldu.

Bakan Bilgin dün yaptığı açıklamada "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz" dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu da dün ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

"2023'e bu iki önemli konuyu..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ve EYT konusunda "2023’e bu iki önemli konuyu masamızdan kaldırarak girelim diyoruz. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız." dedi. Erdoğan şunları kaydetti:

"Tabii bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023’e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız."