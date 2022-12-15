BIST 5.219
DOLAR 18,65
EURO 19,83
ALTIN 1.065,35
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve EYT için flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve EYT için flaş açıklama

Milyonların gözü asgari ücrete yapılacak zam ve EYT düzenlemesinde. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama geldi. Erdoğan, "2023’e bu iki önemli konuyu masamızdan kaldırarak girelim diyoruz." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'daki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'a EYT ve asgari ücret konusu da soruldu. 

Bakan Bilgin dün yaptığı açıklamada "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz" dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu da dün ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

"2023'e bu iki önemli konuyu..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ve EYT konusunda "2023’e bu iki önemli konuyu masamızdan kaldırarak girelim diyoruz. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız." dedi. Erdoğan şunları kaydetti:

"Tabii bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023’e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Asgari ücrette geri sayım! 1 Ocak 2023'te tüm maaşlar değişiyor kalem kalem hesaplama
Foto Galeri Asgari ücrette geri sayım! 1 Ocak 2023'te tüm maaşlar değişiyor kalem kalem hesaplama Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Z kuşağı anketinden sona ORC son anketi paylaştı bu pazar olsa kadınlar bakın kime oy veriyor
Z kuşağı anketinden sona ORC son anketi paylaştı bu pazar olsa kadınlar bakın kime oy veriyor
Havalimanında bulundu 3 valiz içinden çıktı! Değeri tam 1 milyon 450 bin lira
Havalimanında bulundu 3 valiz içinden çıktı! Değeri tam 1 milyon 450 bin lira
TÜİK rakamları açıkladı! Yabancılar en çok o ilden ev aldı
TÜİK rakamları açıkladı! Yabancılar en çok o ilden ev aldı
Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye insani yardımlarla ilgili BM'ye çağrı
Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye insani yardımlarla ilgili BM'ye çağrı
Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu! Bursa Mudanya'da toprağa verilecek
Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu! Bursa Mudanya'da toprağa verilecek
Yıl sonu bütçe açığı geriledi Bakan Nebati'den açıklama
Yıl sonu bütçe açığı geriledi Bakan Nebati'den açıklama
Üzerine ağaç devrilen kadın belediyeden bakın ne kadar tazminat kazandı
Üzerine ağaç devrilen kadın belediyeden bakın ne kadar tazminat kazandı
Ekrem İmamoğlu yeni açıklama yaptı! Hapis cezası kararına ilişkin olay sözler: Başarımın ödülü...
Ekrem İmamoğlu yeni açıklama yaptı! Hapis cezası kararına ilişkin olay sözler: Başarımın ödülü...
6 yaşında evlendirilen kızın babası Yusuf Ziya Gümüşel ve eski eşi Kadir İstekli son dakika haberi
6 yaşında evlendirilen kızın babası Yusuf Ziya Gümüşel ve eski eşi Kadir İstekli son dakika haberi
Patronlardan BURSKOOP’a tam not
Patronlardan BURSKOOP’a tam not
Evden kaçırmak için neler yapmış neler! Baca deliğinden alt kata...
Evden kaçırmak için neler yapmış neler! Baca deliğinden alt kata...
Merkezi yönetim bütçesi kasımda 108 milyar 305 milyon lira fazla verdi
Merkezi yönetim bütçesi kasımda 108 milyar 305 milyon lira fazla verdi