Z kuşağı anketinden sona ORC son anketi paylaştı bu pazar olsa kadınlar bakın kime oy veriyor

2023 Türkiye seçimlerine ilişkin ORC son anketini paylaştı. ORC bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz diye bu kez sadece kadınlara sordu. Kadınların oy tercihlerinde ilk sırayı alan parti AK Parti oldu. İkinci sırada ise sürpriz var. ORC'nin seçimlere ilişkin 6 Aralık'ta yayınladığı genel anket de ise ikinci sırada CHP vardı.

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ORC anket şirketi "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" diye bu kez kadın seçmenlere sordu. Araştırma 08-13 Aralık 2022 tarihleri arasında 35 ilde, yaşları 17 ile 65 arasında değişen 2160 kadın seçmenle, yüz yüze anket yöntemiyle yapıldı. Kadınların ilk tercihi şaşırtmasa da ikinci sırada sürpriz oldu.

Kadınlar kime oy verecek?

Ankete katılan kadınların oy vereceği parti tercihinde ilk sırada AK Parti bulunurken, ikinci sırada kadın lideri olan Meral Akşener'in İYİ Partisi bulunuyor. İşte kadınların oy dağılımı:

•Ak Parti %27,2

•İyi Parti %23,0

•CHP %21,6

•Kararsız %11,5

•HDP %7,1

•MHP %5,1

•Diğer 94,5

ORC'nin son seçim anketi sonuçları

ORC anket şirketi Aralık ayının ilk haftasında da kadın erkek ayrımı yapmadan bir genel anket yaptı. Bu anket 3-6 Aralık 2022 tarihlerinde, 42 ilde 3670 kişi ile yüz yüze yapılan anketin sonuçları ise şöyle:

Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?

•AK PARTİ %30,8

•CHP %24,0

•İYİ PARTİ %17,1

•HDP %7,3

•MHP %7,0

İttifakların oylarının toplamı kaç?

•Cumhur İttifakı %37,8

•Millet İttifakı %41,1

ORC'nin yaptığı Z kuşağı anketi olay olmuştu

ORC 27-30 Kasım 2022 tarihleri arasında 42 ilde, Z kuşağı seçmenlerinden oluşan 2730 kişi ile yüz yüze yapılmıştı ve 'bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz diye sormuştu. Z Kuşağı anket sonuçları herkesin tahminlerini altüst etmişti zira ilk sırada kararsızlar vardı.

•Kararsızım %19,5

•CHP %19,1

•İyi Parti %16,5

•Ak Parti %13,5

•MHP %7

•HDP %5,5

•TDP %4,2

•ZP %4,0