6 yaşında evlendirilen kızın 2012'de karakoldaki ifadesinde neden şikayetçi olmadığı ortaya çıktı

6 yaşında evlendirilen kız çocuğu H.K.G., 2012'de Sancaktepe Çocuk Büro Amirliği'nde verdiği ifadede kullandığı "kendi rızam ile birlikteyim" ifadesinin kendisine ait olmadığını sadece imzanın kendisine ait olduğunu söyledi

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6 yaşında cinsel istismara uğradığı, 14 yaşında zorla evlendirildiği iddiasıyla gündeme gelen H.K.G.'nin boşandığı eski eşi Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklama kararıyla gözaltına alındı.

H.K.G.'nin 2012 yılındaki soruşturmada neden şikayetçi olmadığı sorusu da cevabını buldu. H.K.G.'nin 2012'de Sancaktepe Çocuk Büro Amirliği'nde verdiği ifadede kullandığı "kendi rızam ile birlikteyim" ifadesinin kendisine ait olmadığını söyledi.

"Sadece imza benim"

Aynı tarihte kendisinin yerine kemik testine de başkasının sokulduğunu ifade eden H.K.G., polis merkezindeki beyanını ailesinin hazırladığını, kendisinin sadece imza attığını dile getirdi.

Şikayetçi olmamıştı

H.K.G.'nin 17.08.2012 tarihinde Sancaktepe Çocuk Büro Amirliği'ndeki ifadesinde şu sözler yer alıyordu:

"Yukarıdaki bilgiler doğrudur ve bana aittir. Ben yukarıda vermiş olduğum adreste resmi nikahsız eşim Kadir İSTEKLİ ile birlikte yaşamaktayım. Gayriresmi eşim Kadir İSTEKLİ ile tanışıp birbirimizi sevdik ve ailelerimizin onayı ve kendi isteğimiz ile 07.04.2012 günü Sancaktepe'de düğün yaptık. 07.04.2012 günü hiçkimsenin zorlaması ve baskısı olmadan kendi isteğim ve rızam ile ilk cinsel birlikteliğimi yukarıda vermiş olduğum adreste resmi nikahsız eşim Kadir İSTEKLİ ile yaşadım. Benim asıl yaşım 17'dir. Babam benim yaşımı okula gitmeden hafız olayım diye küçük yazdırmış. Resmi nikahımızı 16 yaşıma girince mahkeme kararı ile yaptırmayı düşünüyoruz. 17/08/2012 günü adet düzensizliğim nedeni ile Özel Afiyet Hastanesine annem ile birlikte gittik. Doktor küçük yaşta resini nikahsız olarak evli olduğumu öğrenince Polise haber verdi. Biz de Büro Amirliğinize geldik. Ben bu konu ile ilgili olarak kimseden davacı ve şikayetçi değilim. İşlemlerimin ardından annem Fatıma GÜMÜŞEL'e teslim edilmek istiyorum."