Niğde'de otelde şüpheli ölüm! Ekipler odaya girince...

NİĞDE'de biri kadın 2 kişi, kaldıkları otelin odasında ölü bulundu. İki kişinin ölüm nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Niğde'de apart otel çalışanları, odada kalan müşterilerinden haber alamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Odaya giren ekipler, İ.P. (20) ve M.S.Y'yi (20) ölü buldu. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir de olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.