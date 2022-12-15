Temel Karamollaoğlu Saraçhane'deki mitinge katılmıyor! İşte Saadet Lideri'nin gerekçesi

EKREM İmamoğlu'nun çağrısı üzerine Altılı Masa liderleri Saraçhane'deki mitinge katılacaktı. Ancak Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Saraçhaneye gelmedi. Karamollaoğlu mitinge neden katılmıyor?

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Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı ile Saraçhane'de baylayan mitinge altılı masa liderlerinden biri olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katılmıyor. Karamollaoğlu, mitinge neden katılmadığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte Karamollaoğlu'nun Saraçhane Mitingi'ne katılmama gerekçesi:

Önceden planlanan hastane randevusu...

"Önceden planlanan ve tehir etme durumumuzun olmadığı bir hastane randevum nedeniyle Saraçhane’de gerçekleştirilecek anlamlı programa katılamıyorum. Orada bulunan herkese canıgönülden selamlarımı iletiyorum. Hepimizin ortak talebi: Önce Adalet, Her daim Adalet, Herkese Adalet!"