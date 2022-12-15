Bekir Bozdağ'dan Ekrem İmamoğlu'na verilen cezalarla ilgili önemli açıklama: Kesinleşmiş karar yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesini değerlendirdi. Bozdağ, ''Verilen ilk derece mahkeme kararıdır. Kesinleşmiş mahkeme kararı ortada yoktur. Bu karara kanun yolunda istinaf yolu açıktır. Sayın İmamoğlu hakkında verilmiş kesinleşmiş ne hapis ne de siyasi yasak vardır. Algı oluşturmak doğru değildir'' dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesini değerlendirdi.

Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

"Nihai karar sonra çıkacak"

"Ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoktur. Nihai karar sonra çıkacaktır. Sayın İmamoğlu hakkında kesinleşmiş ne bir siyasi yasak vardır ne de hapis cezası vardır. Böyle bir algı oluşturmak doğru değildir. Şu anda bu yollar sonuna kadar açık ve sağlıklı işlemektedir. Bırakalım hukuk usulüne uygun işlesin. Adalet Bakanlığı olarak bizim görülen davalara müdahil olmamız söz konusu olamaz. Biz sadece hukukun sağlıklı işlemesi için üzerimize düzen vazife varsa onu yaparız. Türkiye'de yapılan değerlendirmeler hukukumuza da yargımıza da büyük zararlar vermektedir."

İstismar davaları

Çocukların cinsel istismarının bir insanlık suçu olduğunu da vurgulayan Bakan Bozdağ, şöyle konuştu:

“Çocukların cinsel istismarı; dil, ahlak, hukuk, kültür dahil bizim mukaddes saydığımız her değeri ayaklar altına almak, çiğnemektir. Çocukların cinsel istismarı bir insanlık suçudur. Bunun karşılığı da elbette bizim hukukumuzda vardır. Hukuk böyle bir iddia gündeme geldiği zaman dosya delil, taraflar iddia, savunma, her şeyi değerlendirir. Kararını ona göre verir. Ben hakim değilim. Ben savcı değilim.

Kararı verecek yargıdır. Cumhuriyet savcısı mağdur şikâyette bulunmuş. Cumhuriyet savcısı soruşturma yapmış iddianamesini düzenlemiş, davasını açmış mahkeme iddianameyi kabul etmiş, duruşma gününü vermiş, hukuk işliyor. Yargılama sonunda da maddi hakikat bütün yönleriyle ortaya çıkacaktır. Hukuka, güvenmek, hukukun sağlıklı işleyişine güvenmek bizim için önemlidir. Önemli olan hukukun işlenmesidir. Üzeri örtülen kapatılan bir şey yok, bu iş ortaya çıkaran zaten yargıdır. Yargı bu konuda gereğini takdir edip değerlendiriyor. Onu yargının yerine geçerek yargıya emir ve talimat verecek bir pozisyon bende yok. Hiç kimse de yok olmaması lazım. Önemli olan hukukun sağlıklı ve usule, yasaya uygun işlemesidir. Ben diyorum ki yargılama ve yargı yapan hakim ve savcılarımıza lütfen güvenin. Yargı işlediğinde hak da adalet de eninde sonunda yerini bulacaktır.”