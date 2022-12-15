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Diyarbakır'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile silahlı saldırı! Ağır yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Diyarbakır'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile silahlı saldırı! Ağır yaralılar var

DİYARBAKIR'dan son gelen haber feci...Kentte kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheliler her yerde aranıyor. İki ağır yaralı var.

Diyarbakır'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile silahlı saldırı! Ağır yaralılar var

Diyarbakır'da Mehmet Hanifi E. (40) idaresindeki otomobile, kırmızı ışıkta beklediği sırada henüz kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

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Diyarbakır'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile silahlı saldırı! Ağır yaralılar var

Saldırıda, otomobildeki Ahmet D. ve Mehmet Ali E. (36) ağır yaralandı. Sürücü Mehmet Hanifi E, yaralıları hastaneye götürdü.

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Diyarbakır'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile silahlı saldırı! Ağır yaralılar var

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Diyarbakır'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile silahlı saldırı! Ağır yaralılar var
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