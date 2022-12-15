Herkes Cumhurbaşkanı adayı olur derken Portakal'dan ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Hakkında 2 yıl 7 ay hapis cezası ve 'siyasi yasak' kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Ters köşe yapacak iddiaların sahibi ise Fatih Portakal...

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında verilen 2 yıl 7 ay hapis cezası ve 'siyasi yasak' kararı siyaset gündemine adeta bomba gibi düştü. Gazeteci Fatih Portakal, söz konusu karar sonrası herkesin 'artık cumhurbaşkanı adayı olabilir' yorumunda bulunduğu İmamoğlu için ters köşe yapacak açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun yaşına ve kritik maddeye dikkat çeken, Portakal "o koltuk artık onun" diye konuştu.

İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası kararına başta 6'lı masayı oluşturan muhalefet liderlerinden peş peşe tepkiler gelirken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın açıklamaları dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı adayı belli oldu iddiası

Öte yandan söz konusu karar 'adaylık' tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Yaşanan durumun İBB Başkanı İmamoğlu'nun adaylık şansını daha da artırdığı konuşulurken, "6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı belli oldu" görüşünü savunanların sayısı hızla arttı.

Fatih Portakal'dan herkesi ters köşe yapacak iddia

Gözler bugün İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de bir araya gelecek 6'lı masadaki liderlerin konuşmasına çevrilirken, herkesi ters köşe yapacak iddia gazeteci Fatih Portakal'dan geldi.

Portakal, İmamoğlu'nun genç yaşına ve muhalefetin anayasa tasarısına koyduğu "Cumhurbaşkanı 7 yıl görev yapar ve görevi sona eren bir cumhurbaşkanı, seçimle gelinen siyasi bir görev üstlenemez" maddesine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı adayı olmasa bile CHP'deki Genel Başkanlık koltuğu bundan sonra Ekrem İmamoğlu'ndadır.

"O koltuk bundan sonra Ekrem İmamoğlu'ndadır"

İmamoğlu'nun bu sebeple aday olmayacağını savunan Portakal, gündem yaratacak yeni bir iddiayı ortaya attı.

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Portakal, "İmamoğlu'nun önü çok çok açıldı, cumhurbaşkanı adayı olmasa bile CHP'deki Genel Başkanlık koltuğu bundan sonra Ekrem İmamoğlu'ndadır. Bu artık net bir şekilde ortada." diye konuştu.