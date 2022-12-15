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İBB, Eyüpsultan'da yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinin temelini attı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB, Eyüpsultan'da yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinin temelini attı

Eyüpsultan'da, "Dr. Mustafa Kemal Gavuzoğlu ve Bedriye Gavuzoğlu Vakfı Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi"nin temel atma töreni, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

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İBB'nin, "150 günde 150 proje" kapsamında gerçekleştirdiği çalışmanın temel atma törenine, aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 8 il belediye başkanı, CHP'li Canan Kaftancıoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve davetliler katıldı.

"Bana verilen cezayı başarımın ödülü olarak görüyorum"

İBB Başkanı İmamoğlu da YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle kendisine verilen mahkumiyet kararıyla ilgili, "Ben de bana verilen bu anlamsız ve hukuksuz cezayı başarımın ödülü olarak görüyorum." açıklamasında bulundu.

Hiç kimsenin hakkını yemediğini, hakkını da yedirmeyeceğini vurgulayan İmamoğlu, memleket adına 2023'ün bayram gibi bir yıl olacağını dile getirdi.

İmamoğlu, Bedriye Gavuzoğlu'na teşekkürlerini ileterek, Kılıçdaroğlu ile birlikte plaket takdim etti.

Konuşmaların ardından "Dr. Mustafa Kemal Gavuzoğlu ve Bedriye Gavuzoğlu Vakfı Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi"nin temeli için butona basılarak ilk beton döküldü.

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