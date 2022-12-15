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İmamoğlu görevden alınacak mı? Saraçhane masası'nda bugün nasıl bir karar çıkacak?

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ile ilgili YouTube canlı yayınında değerlendirmelerde bulunuyor.

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YSK üyelerini hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınıp alınmayacağı merak ediyor. İmamoğlu'na verilen bu hapis cezası ve sonrasında uygulanacak olan siyasi yasağın ardından altılı masa liderleri saraçhane'de bir araya gelerek bu konuyu değerlendirilecek. Peki Saraçhane masasından nasıl bir karar çıkacak?

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Tüm bunları ve günün diğer önemli konularını canlı yayında masaya yatırıyor.

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