BIST 5.092
DOLAR 18,65
EURO 20,00
ALTIN 1.064,83
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da aslan paniği! Yola indi evin bahçesine girdi! Görenler kaçacak yer aradı

Ankara'da aslan paniği! Yola indi evin bahçesine girdi! Görenler kaçacak yer aradı

Başkent Ankara'da, ziyarete kapatılan hayvanat bahçesinden kaçan aslan paniğe neden oldu. Yola inen ve araçların önünden koşarak geçen aslan, saniye saniye görüntülendi.

Abone ol

Ankara'da, mühürlenerek ziyarete kapatılan hayvanat bahçesinde bir aslan kafesinden çıkarak kaçtı. Mahallede büyük paniğe yol açan aslan, evin bahçesine girerken ve yolda araçların önünde koşarken görüntülendi.

Daha sonra olay yerine gelen hayvanat bahçesi yetkilileri, aslanı yakalayarak kafesine geri götürdü.

Hayvanat bahçesinin tahliyesine karar verilmişti

İncek Mahallesi´nde 4 bin metrekarelik arazide kurulu hayvanat bahçesinin ruhsatı, içerideki aslan ve kaplanların kükreme sesinin insan psikolojisini bozacak derecede etkili olduğu ve çevreye kötü koku yayıldığı gerekçesiyle Ankara 18'inci İdari Mahkemesi kararıyla iptal edildi. Daha önce yargı sürecinde mühürlenip, iş yeri sahibinin itirazı üzerine açılan hayvanat bahçesi, ruhsat iptali kararıyla ekimde ikinci kez mühürlendi ve hayvanların tahliyesi için süre verildi.

Mahalle arasında ziyarete kapalı hayvanat bahçesindeki aslanlardan biri, dün sabaha karşı kafesinden çıkıp kaçtı. Mahallede ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kamerasına yansıyan aslan, daha sonra Rıfat Aloğlu'nun evinin bahçesine girdi. Sabaha karşı köpeklerin havlamasıyla uyanan ev sakinleri, bahçede aslanı görünce büyük korku yaşadı. Aslan, daha sonra hayvanat bahçesindeki görevliler tarafından yakalanıp, götürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, aslanın kaçtığı ihbarı üzerine bölgede inceleme yaptı. Ekipler, aslanın tekrar kafesine konulduğu yönünde tutanak tuttu.

"Korkudan dışarı çıkamadık"

Rıfat Aloğlu, saat 06.20'de yeğeninin, köpeklerin havlamasıyla uyandığını anlatarak, "Yeğenim bahçeye indiğinde aslanla karşılaşınca korkmuş. Hemen beni aradı, 'Bahçede aslan var, asla dışarı çıkma' dedi. Hayvanat bahçesindeki bakıcılara söyledik, hemen geldiler. Korkudan dışarı çıkamadık. Günün aydınlanmasıyla birlikte tedbirli bir şekilde biz de bahçeye çıktık. Aslandan kim korkmaz ki? Çok büyük değildi ama insan korkuyor. Sabaha kadar her gece kükrüyorlar. Daha önce de maymun kaçmıştı. Maymun da yan tarafımızda bulunan işletmeye girmişti. Maymundan bile tedirgin olduk, aslandan nasıl korkmayalım?" dedi.

Eğer o aslan gündüz saatlerinde kaçsaydı..

Hayvanat bahçesinin yanındaki evde oturan Niyazi Güler ise "Şikayetler üzerine polis olayla ilgili tutanak tutmuş. Ben de karakola giderek şikayette bulundum. Bu 250 metrelik mesafe içinde benim de evim var. Benim evime de girebilirdi. Aslanı köpek gibi sevemezsiniz. Eğer o aslan gündüz saatlerinde kaçsaydı önüne çıkanı parçalardı, diye düşünüyorum" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Saraçhane canlı izle! Ekrem İmamoğlu kararı için miting 6 partinin lideri katılıyor
İstanbul Saraçhane canlı izle! Ekrem İmamoğlu kararı için miting 6 partinin lideri katılıyor
İBB, Eyüpsultan'da yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinin temelini attı
İBB, Eyüpsultan'da yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinin temelini attı
İmamoğlu görevden alınacak mı? Saraçhane masası'nda bugün nasıl bir karar çıkacak?
İmamoğlu görevden alınacak mı? Saraçhane masası'nda bugün nasıl bir karar çıkacak?
Herkes Cumhurbaşkanı adayı olur derken Portakal'dan ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu açıklaması!
Herkes Cumhurbaşkanı adayı olur derken Portakal'dan ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu açıklaması!
Bekir Bozdağ'dan Ekrem İmamoğlu'na verilen cezalarla ilgili önemli açıklama: Kesinleşmiş karar yok
Bekir Bozdağ'dan Ekrem İmamoğlu'na verilen cezalarla ilgili önemli açıklama: Kesinleşmiş karar yok
Niğde'de otelde şüpheli ölüm! Ekipler odaya girince...
Niğde'de otelde şüpheli ölüm! Ekipler odaya girince...
Kulis! Mansur Yavaş'a da 'siyasi yasak' davası geliyor! Ekrem İmamoğlu görevden alınıyor
Kulis! Mansur Yavaş'a da 'siyasi yasak' davası geliyor! Ekrem İmamoğlu görevden alınıyor
Edirneli köpek balığı görürse: Köpek balığı ne arar Tunca'da be ya
Edirneli köpek balığı görürse: Köpek balığı ne arar Tunca'da be ya
Merkez Bankası rezervleri 128,8 milyar dolarla yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası rezervleri 128,8 milyar dolarla yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesinde
Lübnan'daki Ermeni asıllı aile, Türkiye'den aldığı 'takdir mektubunu' 84 yıldır saklıyor
Lübnan'daki Ermeni asıllı aile, Türkiye'den aldığı 'takdir mektubunu' 84 yıldır saklıyor
Alaattin Çakıcı'nın kesinleşen hapis cezası için yeni karar! İnfazı durduruldu
Alaattin Çakıcı'nın kesinleşen hapis cezası için yeni karar! İnfazı durduruldu
Hava sonu havası bomba! Planınızı ona göre yapın Kerem Ökten duyurdu
Hava sonu havası bomba! Planınızı ona göre yapın Kerem Ökten duyurdu