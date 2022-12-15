Ali Babacan, Ekrem İmamoğlu gibi Selahattin Demirtaş'a yapılanı da kabul etmiyoruz

İSTANBUL Saraçhane'deki Altılı Masa mitinginde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ekrem İmamoğlu'na yapılanları kabul etmiyoruz, Canan Kaftancıoğlu'na yapılanları kabul etmiyoruz, Selahattin Demirtaş'a yapılaları kabul etmiyoruz" dedi...

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de 6'lı masa miting yapıyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan flaş açıklamalar geldi...

- Biliyorum çok öfkelisiniz, hepimiz çok öfkeliyiz. Olanları kabul etmiyorum. Bu haksızlığı, hukuksuzluğu reddediyorum. Ekrem İmamoğlu kardeşime yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Birkaç evvel Canan Kaftancıoğlu'na yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Selahattin Demirtaş'a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. İktidarın seçimi kaybettiği belediyelere atadığı kayyumlarla rövanş almasını reddediyorum.

Nedir bu çektiğimiz ya...

- İsyanımızı, feryadımızı tüm İstanbul, tüm Türkiye d uysun diye buradayım. Nedir bu çektiğimiz ya! Devlet gücünü eline geçiren başlıyor aşağıdakilerini ezmeye, Kendi rakibini kendi sevmediklerini ezmeye, zulmetmeye. Üste çıkan alttakini eziyor. Başlıyor zorbalığa. Daha dünün ezileni sayın Erdoğan, üste çıkınca başkalarını ezmeye başlıyor, zulmetmeyle başlıylor.

Bu millet zalimleri tarihe gömen millettir

- Sandık günü hep beraber cevabını vereceğiz inşallah. Sayılı gün çabuk geçer. İşte biz bu ülkede yaşanan nöbetleşe zorbalığa karşıyız. Adalet olsun istiyoruz. Bu millet 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz'da silah, topla, tüfekle demokrasiye kast edenleri tarihin tozlu sayfalarına gömmüş millettir. Nazım Hikmetlere, Ahmet Kayalara, Necip Fazıllara, Halide Ediplere zulmedenleri tarihin tozlu sayfalarına gömen millettir.

Herkes için özgürlük için buradayız

- Bu millet yargı oyunlarıyla kendi iradesini görmezden gelenlere en iyi cevabı ilk sandıkta verecektir. Çok yakında verecektir. Biz herkes için adalet demek içni buradayız. Herkes için özgürlük demek için buradayız. Kürt, Türk, Sünni, Alevi hiç fark etmez. Yaşam farkı, inansın, inanmasın farketmez, hep beraber Türkiye'yiz.

Yasaklarla savaşacaklardı yasakçı oldular

- Yıl 2002. Şu andaki iktidar 3 Y ile mücadele edeceğim diye başa gelmedi mi? 3 Y neydi? Yolsuzluk, yasaklar ve yoksullukla mücadele. İş döndü dolaştı 3 Y bu milletin başına çöktü. Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar var mı? Ekrem İmamoğlu kardeşimizi yasaklamaya çalışan zihniyet. Kendi mücadelesini unutan aynı sıkıntıyı başkalarına yaşatan zihniyetle karşı karşıyayız.