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'Ekmek aptal toplumların gıdası' diyen Cihan Kolivar için istenen ceza belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
'Ekmek aptal toplumların gıdası' diyen Cihan Kolivar için istenen ceza belli oldu

Katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Kolivar’ın 3 suçtan toplamda 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" demişti.

Kolivar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma neticesinde önce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, daha sonra ise tahliye edilmişti.

Sosyal medya paylaşımları tespit edildi

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheliye ait sosyal medya hesabı üzerinden 4 Nisan ve 23 Eylül tarihinde yapılan paylaşımlar da yer aldı. İddianamede, şüpheli Kolivar’ın doğrudan Türk milletine yönelen hitabı ve topluma yönelik söylenen ‘Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor’ şeklindeki sözleri dikkate alındığında, şüphelinin Türk Milletini aşağılama kastıyla hareket ettiği kaydedildi. Ayrıca iddianamede, şüphelinin bununla birlikte hakaret içerikli sözlerini televizyon kanalında yayınlanan bir programda sarf etmesi ve programın çok sayıda kişi tarafından izlenmiş olması nedeniyle suçta aleniyet unsurunun da bulunduğu aktarıldı.
Hazırlanan iddianamede şüpheli Cihan Kolivar’ın ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağılama’, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Türk Milletini alenen aşağılama’ suçlarından toplamda 2 yıl 5 aydan 9 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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