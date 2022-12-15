Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de konuştu: Bunlar milletin iradelerine karşı alerjisi olan insanlar

Ekrem İmamoğlu için 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de yaptığı konuşmada "Onlar sizin seçtiğiniz belediye başkanını görevden alıp hapsetmek için mahkemeden karar çıkarttılar üstelik baktılar mahkemenin hakimi istedikleri kararı vermeyecek onu sürüp başka hakim getirerek karar çıkarttılar. Bu ülkeyi yönetenlerin sizinle ne dertleri var?" dedi.

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İSTANBUL bugün Saraçhane'deki mitinge kilitlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'ahmak davasında' verilen karar olay yaratmıştı. Dün Ekrem İmamoğlu kararı Saraçhane'deki eski İBB binasında almış ve balkon konuşması yapmıştı. Bugün ise Ekrem İmamoğlu yine Saraçhane'de 6'lı masa liderleri ile miting yapıyor.

İstanbul Saraçhane'deki mitingde 6'lı masadan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sağlık nedenleri ile mitinge katılmıyor.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satırbaşları....

-Burası Saraçhane, burası sizin eviniz burası milletin evi. Burada siz ne derseniz o olur. Bu ülkeyi yönetenlerin milletimizle yani sizinle ne alıp veremediği var? Sizden ne istiyorlar?

"Sizin seçtiğiniz belediye başkanını görevden alıp hapsetmek için..."

-Sizin seçtiğiniz yönetime 3,5 yıldır bu millete ait bankalardan bir kuruş vermiyorlar. Çok daha uygun koşullarda dışarıdan krediler, fonlar bulup getiriyoruz. Uydurma bahanelerle aylar yıllar geçiyor. Bir imza atıp onay vermiyorlar. Sizinle alıp veremedikleri ne var? Eskiden Gezi Parkı'nın mülkiyeti sizin seçtiğimiz büyükşehir belediyesine aitti yok dediler. Artık biz yöneteceğiz dediler daha onlarca örneği sayabilirim.

-Onlar sizin seçtiğiniz belediye başkanını görevden alıp hapsetmek için mahkemeden karar çıkarttılar üstelik baktılar mahkemenin hakimi istedikleri kararı vermeyecek onu sürüp başka hakim getirerek karar çıkarttılar. Bu ülkeyi yönetenlerin sizinle ne dertleri var?

"Milletin iradesine alerjisi olan insanlar bunlar hasta"

-Kolay kaçmak yok. Onları gönderecek altı siyasi partinin lideri burada. Bunlar hasta hasta çok hasta. Bakın sizlere söyleyeyim bunlar milletin iradelerine karşı alerjisi olan insanlar. Milli irade kendilerinden yana karar verirse sorun yok ama başka türlü bir karar çıkarsa bütün arızalar başlıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar nafile. Her şeyi yok sayıyorlar. Gözleri hiçbir şey görmüyor. Bu büyük kalabalığı harekete geçiren sizlerin ortak vicdanıdır. Haksızlığa karşı buradayız. Milletin iradesine alerjin varsa seçim sonuçlarını hazmedemiyorsan tavsiyemiz siyaset yapmayacaksınız.

"İstanbul'da israf düzenine son verdik"

-İstanbul'da bir israf düzeni kurdular sonsuza kadar sürsün istiyorlar. Bir avuç insanın zenginliğine zenginlik katan İstanbul'un canına okuyan düzendi bu. Sadece kayırmacılık yaptığınız gruplara ve kurumlara yakın olmayacağız herkese eşit olacağız dedik. İstanbul'da israf düzenine son verdik. Belediyenin kaynaklarının yönünü değiştirdik. Bir avuç insan avucunu yalar oldu. Zaten bugün yaşadıklarımız bize yapılanların tümü bu yüzden. Bu sadece israf düzenine son vermekle kalmadık İstanbul'da insaf düzeni kurduk, insaf düzeni oluşturduk. İnsaf düzeni vicdana ve mantığa dayanan adalet demektir.

-Aklınıza gelmeyecek işler çeviriyorlar. Cumhuriyet yöneticilerin yani bizlerin hadlerini bildiği rejimdir. Kim olursa olsun hangi partiden olursa olsun halkın oyları ile seçilmiş yöneticiyi haksız biçimde görevden almak haddini bilmemektir.

-İBB Başkanı olarak söz veriyorum. Altılı masanın en çalışkan neferi olacağım. Hepimizin huzurunda söz veriyorum. Asla korkmuyorum. Benim sığınacak hakimlerim savcılarım mahkemelerim yok ama şanslıyım benim milletimiz benim arkada...Sizler şuanda burada bu iradeye güç kattınız.

-Çare belli hep birlikte mücadele edeceğiz. Seçimlerde ülkemizde vereceğimiz karar bellidir. Benim umudum çok yüksek. Kimsenin yargıyı sopa gibi kullanmadığı bir ortamı hep birlikte başaracağız. Allah'a güveniyorum o doğru olanı asla yolda koymaz. Siz iradenize set koymak isteyenlere iki kez günlerini gösterdiniz. Gönlünüzden geçen duaları edin. Bu dava ülke davası, adalet davası, eşitlik davası. 2023 hepimiz için çok güzel olacak. Herkes kazanacak.