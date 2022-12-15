ABD’den yeni Ukrayna yaptırımı! Liste'de Rusya'nın en zengin ismi var!

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın finansal hizmetler sektörü ile bağlantılı 40’dan fazla kişinin ve 18 kuruluşun yaptırım listesine alındığını, yaptırım listesinde Vladimir Potanin ve sahibi olduğu Rusya merkezli ticari bir banka olan Rosbank’ın da yer aldığını açıkladı.

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ABD, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığa bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisisi’nin (OFAC) Rusya'nın finansal hizmetler sektörü ile bağlantılı 40’dan fazla kişinin ve 18 kuruluşun yaptırım listesine aldığı belirtildi.

Rusya’nın en zenginlerinden!

Yaptırım listesinde Rusya’nın en zenginlerinden oligark Vladimir Potanin ve bu yılım başlarında satın aldığı Rusya merkezli ticari bir banka olan Rosbank’ın da yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırımlar ile Rusya hükümetinin Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız savaşı finanse etme kabiliyetinin daha da sınırlandırıldığına dikkat çekildi.

Rusya'yı izole etmeye devam ediyoruz!

Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian E. Nelson yaptığı açıklamada, "Büyük Rus bankalarına yaptırım uygulayarak, Rusya'nın küresel piyasalardan izole etmeye devam ediyoruz. ABD'nin bugün uyguladığı yaptırımlar, uluslararası ortaklarımızın aldığı önlemlerle birlikte, Putin rejiminin Ukrayna'ya karşı yürüttüğü korkunç savaşı finanse etme kabiliyetini daha da engelleyecektir" dedi.