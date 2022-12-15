Arda Güler transferinde anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Arda Güler'in sonraki satışında yer alan pay konusunda Fenerbahçe ile 2.5 milyon Euro + kiralık oyuncu karşılığında anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Transfer yasağı kalktı. İyi bir kadro kuracağız. Ligde kalacağımıza gönülden inanıyorum." dedi.

Akdaş, Arda Güler'in bir sonraki satışında yer alan pay hakkıyla ilgili de Fenerbahçe Kulübü ile anlaştıklarını söyledi.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Akdaş, "Ali Koç'la anlaştık. Paket halinde bir anlaşma yaptık. 2,5 milyon avro alacağız. Ayrıca önerdikleri 7-8 oyuncu var. Biz, onların içinden işimize yaracak oyuncuları kiralık olarak bedava alacağız. Biz de 4 genç oyuncumuzu verdik. Bunların ikinci satışından da yüzde 15 alacağız." diye konuştu.

34 dakikada 2 gol

Fenerbahçe'de Arda Güler bu sezon ligde sadece 34 dakika süre aldı. Arda, 34 dakikaya 2 gol sığdırdı. Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta ise 1 gol atıp 1 asist üretti.

400 bin TL'ye alınmıştı

Arda Güler, Fenerbahçe'ye 400 bin lira bonservis bedeliyle transfer edilmişti. 200 bin lira peşin, 200 bin lira ilk resmi maçına çıktığında ödenmişti. Arda Güler, ilk o olarak Fenerbahçe A Takım'da Vitor Pereira döneminde şans bulmuştu. Bulduğu kısıtlı dakikalarda yeteneğini gösteren Arda, taraftarın gözbebeği oldu.

Çekya maçında ilki yaşadı

Arda Güler, A Milli Takım formasını da ilk kez bu sezon giydi. Türkiye'nin Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler ikinci yarıda oyuna girmişti.