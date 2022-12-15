Hiç biri bunu yapmadı Meral Akşener "Gitme Ekrem yanımda dur'

Ekrem İmamoğlu için 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesinin ardından 6'lı masa liderleri de İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de bir araya geldi. Konuşmak için sahneye çıkan İyi Parti lideri Meral Akşener ise Ekrem İmamoğlu'nun boynuna atkı doladı ve "Gitme Ekrem, yanımda dur" sözleri ile büyük alkış topladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasının ardından Altılı Masa destek için Saraçhane'de İstanbullularla buluştu. Sahneye çıkan İyi Parti lideri Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu arasında geçen atkı diyaloğu ise renkli anlara sahne oldu. Gitme Ekrem, yanımda dur diyen Meral Akşener ise sözleri ile büyük alkış topladı.

Konuşmasına başlamadan önce Ekrem İmamoğlu'nun boynuna atkı dolayan Akşener, bu atkının hikayesini anlatacağım diyerek söze başladı.

"Bu atkının hikayesini size anlatacağım"

Öncelikle aziz milletim, aziz İstanbullular, çok değerli genel başkanlar, hanımefendiler, beyefendiler, kalbimiz herşeyimiz gençler. Bu atkının hikayesini sizinle paylaşmak istiyorum. Dün buradan ayrıldık, giderken genç kızımız adı Kıymet Doğan'dı. Arabamın camını çaldı, boynundan çıkardı, 'Ekrem başkanıma vereceksin Meral abla, ona dua edeceğiz' dedi. Bu atkı Kıymet'in atkısı, kalbinden dualar eden, haksızlığı lanetleyen gencecik kızımızın atkısı. Biliyorum ki Ekrem Başkan onu bir emanet gibi saklayacaktır.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Yüzyıl önce olduğu gibi bugün de, egemenli kayıtsız şartsız milletindir diyenler burada. Saraçhane'de. Ama yüzyıl önce verilen kararın, ilkenin, iradenin t emsilcileri kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar burada. İstanbul'dan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye haykıranların o sesini duymayanların, onların saraylara kapandığı anda milletin sesini duymadığı anda biz Saraçhane'deyiz.

Bir tiyatroya, bir haksızlığa, kara cübbelerini, siyah cübbelerini saranlara buradan seslenen İstanbullular, diyorsunuz ki, saray sizinse Saraçhane bizimdir.

"Gençler diyor ki, yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat"

Diyorsunuz ki; zulüm sizinse, haksızlık sizinse sandık bizimdir, sandık bizimdir. 16 milyon İstanbul'un iradesi burada. Millet burada, milletin sesi, demokrasi, irade burada. Milletin iradesi burada. Ekrem kardeşimin yanında. Gençler diyor ki, yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat.

Bu sese kulaklarını kapasalar da size, bize terörist deseler de, haksız yere Ekrem kardeşimi yargılasalar da, cezalandırsalar da bu irade, bu ses, bu yürek, bu cesaret, bu demorkrasi aşkı, bu sandıkta verilecek cezanın ortaya konduğu irade gösteriyor ki, 16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiye'nin de senin yanında olduğunu burada Saraçhane'den görüyorum.

"Geldikleri gibi gittiler."

Hiçbir haksızlık sonsuza kadar sürmez. Hele aziz milletimizde hiç sürmez. Geldikleri gibi giderler. Geldikleri gibi gittiler. Geldikleri gibi sizin iradenizle gidecekler. Allah'a emanet olun, saygılar sunuyorum. Demokrasi bizimdir, sandık bizimdir ve bu irade elbette ki bizimdir."