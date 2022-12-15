İstanbul Saraçhane canlı izle! Ekrem İmamoğlu bombaladı liderlerin her satırı olay konuşmaları

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de 6'lı masa miting yapıyor. Ekrem İmamoğlu bugün saat 16.00'da herkesi İstanbul Saraçhane'ye çağırmıştı. Ekrem İmamoğlu için 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. Bugün Saraçhane'de yapılan mitinge 6'lı masadan bir lider katılmıyor. Saraçhane'den bir çok kanal canlı yayın yapıyor. Yukardaki linkten Saraçhane'yi canlı izleyebilirsiniz.

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İSTANBUL bugün Saraçhane'deki mitinge kilitlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'ahmak davasında' verilen karar olay yaratmıştı. Dün Ekrem İmamoğlu kararı Saraçhane'deki eski İBB binasında almış ve balkon konuşması yapmıştı. Yanında ise 6'lı masadan sadece İYİ Parti lideri Meral Akşener yer almıştı. Bugün Saraçhane'deki miting ise Millet İttifakı'nın tam bir gövde gösterisi oldu. Temel Karamollaoğlu'nun hasta olduğu için katılamadığı mitingde kürsüye gelen tüm parti liderleri her satırı olay açıklamalara imza attılar. İşte Saraçhane'den gelen son dakika haberler:

Meral Akşener İmamoğlu'nu durdurdu

Davutoğlu'ndan sonra Meral Akşener yoğun alkışlarla kürsüye geldi. Meral Akşener, Ekrem İmümoğlu onu anons edip kenara çekilmek isteyince 'Burdan ayrılma senin için burdayız' deyip yollamadı. Ekrem İmamoğlu'na Kıymet isimli bir kızın ulaştırması için verdiği atkıyı taktı. Meral Akşener 3 sloganlık mesaj verdi:

*Saray sizinse Saraçhane bizimdir.

*Zulum sizinse sandık bizimdir.

*Geldikleri gibi gidecekler

Ahmet Davutoğlu konuşuyor

Saraçhane mitinginde liderler partilerin isimlerine göre alfabetik sırayla geliyor. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu 4. sırada kürsüye çıktı. Ahmet Davutoğlu'ndan son dakika açıklamalar şöyle:

* Bu meydan tarihi olaylara sahne oldu. Tarih 21 nisan 1998... Sayın Erdoğan'a benzer bir mahkumiyet kararı vermişti. Yüreğimde birşeyler düğümlendi.

* Korkmadık, korkmuyoruz kormayacağız. Tehditlerinize boyun eğmeyeceğiz.

* Bize tarafsız mahkeme karar verdi demeyin inanmayız!

* Biz bu kararı tanımadık, tanımıyoruz, tanımayacağız.

Gültekin Uysal (DP) : Adaletleri batalı çok oldu

DP Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal konuşmasında AK Parti'yi hedef aldı ve şunları söyledi:

*"Bilsinler ki bu kararın nokta kadar milletin vicdanında bir karşılığı yoktur. Bu kararı alanları biliyoruz."

*Bakmayın isimlerinin Adalet partisi olduğuna adaletleri batalı çok oldu. Adınız ak olacağına alnınız ak olsaydı. Bu kararı alanlar başı dik bir şekilde dolaşamayacaklar.

Ali Babacan : Nedir bu çektiğimiz

6'lı masa lideri Ali Babacan kürsüye geldi ve "Ekrem İmamoğlu kararını reddediyorum, Canan Karatay'a verilen kararı red ediyorum" dedi. Ali Babacan "Selahattin Demirtaş'a verilen kararı red ediyorum" deyince kalabalıktan alkış aldı. Ali Babacan "Devlet iradesini görmezden gelene sandıkta cevabı vereceğiz. Türkiye 1'den büyüktür, 85 milyon 1'den büyüktür" dedi. Ali Babacan'ın konuşmasının tamamı için tıklayın

Kemal Kılıçdaroğlu : Adalet ya gelecek ya gelecek

Ekrem İmamoğlu'nun ardından kürsüye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. "Hiç bir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmetten alıkoyamaz diyen Kılıçdaroğlu "Göndereceğiz hiç endişe etmeyin, 6'lı masa kararlı" dedi. Kılıçdaroğlu 11 madde sıraladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması için tıklayın



Ekrem İmamoğlu bombaladı

Saat 17.20'de Ekrem İmamoğlu alkışlar arasında konuşma yapmak için kürsüye geldi. İmamoğlu kırmızı beyaz bir kravatla takıyor. İmamoğlu, hakkında verilen yasak ve hapis cezası için konuşuyor. Meydandan hükümet 'istifa' sloganları atılınca İmamoğlu 'Yok öyle kolay kaçmak. Onları gönderecek 6 siyasi parti lideri burda' dedi.

İmamoğlu konuşmasının detayları için tıklayın!

İmamoğlu ve liderler alana geldi

İstanbul Saraçhane mitingin alanına Ekrem İmamoğlu ve liderler saat 17.15'te geldi. Önce saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu.

İstanbul Saraçhane mitingine dün Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere 6'lı masadaki tüm 5 parti lideri katılıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal katılıyor.

Mansur Yavaş dahil 10 Belediye Başkanı mitinge katılıyor

Ekrem İmamoğlu'na destek mitingine Millet İttifakı Belediye Başkanlarından 10 tanesi katılıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da orada.

Alan tamamen doldu

Saraçhane'den gelen son dakika haberleri İBB'nin önünün dolduğu yönünde... Alana gelenler polis aramasından geçirildi.

6'lı masadan bir lider Saraçhane'ye gelmiyor

İstanbul Saraçhane'deki mitingde 6'lı masa 'sağlık' firesi verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu mitinge katılmıyor. Temel Karamollaoğlu daha önceden ayarlanan bir hastane randevusu olduğu için katılamadığını belirtip şu twiti attı:



EKREM İMAMOĞLU AHMAK DAVASI KARARI NE? İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine 'ahmak' dediği iddiası ile yargılandı. Ekrem İmamoğlu lafının Süleyman Soylu'ya olduğunu söylese de savcı YSK üyelerine hakaret konusunda ısrarlı davrandı. 14 Aralık 2022 çarşamba günü yapılan son duruşmada mahkeme heyeti Ekrem İmamoğlu'nu 'ahmak' davasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve siyasi yasak getirdi.

İstanbul Saraçhane'de dün ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son karar duruşmasına katılmamıştı ve haberi Saraçhane'de beklemişti. İmamoğlu'nun çağrısı ile Saraçhane'ye çok sayıda İstanbullu akın etmişti. Ekrem İmamoğlu karar açıklanınca kalabalığa seslenmişti ve yanında partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değil İyi Parti Lideri Meral Akşener bulunmuştu.

Saraçhane'deki mitingde Ekrem İmamoğlu'ndan çok Meral Akşener'in tavrı ve konuşması öne çıkmıştı. Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayını ilan eder gibi bir konuşma yapmıştı.