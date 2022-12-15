BIST 5.189
DOLAR 18,62
EURO 19,79
ALTIN 1.065,20
HABER /  GÜNCEL

Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Eski Başkan Murat Hazinedar mahkemeye sevk edildi

Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Eski Başkan Murat Hazinedar mahkemeye sevk edildi

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, 'irtikap' ve 'zimmet' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve İstanbul Mali Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarını işledikleri belirlenen 17 şüpheli tespit edilmişti. Aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, Hazinedar'a yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenilmişti.

17 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ekiplerce çalışmalar sürerken şüpheli Hazinedar, dün akşam saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmış ve gece saatlerinde İstanbul'a getirilmişti. Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheliye tutuklama talebi
Şüpheliler Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi, Çetin Kırışgil, Ekrem Eray Arda, Mehmet Uğur Şahin, Bediz Güvenkaya ve Mürvet Günday olmak üzere 7 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından 'icbar suretiyle irtikap' ve 'rüşvet almak' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 8 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Öte yandan 1 şüphelinin emniyetten serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise Savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İmamoğlu çağrı yapmıştı! Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Eminyet sayıyı açıkladı
İmamoğlu çağrı yapmıştı! Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Eminyet sayıyı açıkladı
ABD’den yeni Ukrayna yaptırımı! Liste'de Rusya'nın en zengin ismi var!
ABD’den yeni Ukrayna yaptırımı! Liste'de Rusya'nın en zengin ismi var!
Bakanlık duyurdu! 2 PKK’lı terörist teslim oldu!
Bakanlık duyurdu! 2 PKK’lı terörist teslim oldu!
İstanbul Saraçhane canlı izle! Ekrem İmamoğlu bombaladı liderlerin her satırı olay konuşmaları
İstanbul Saraçhane canlı izle! Ekrem İmamoğlu bombaladı liderlerin her satırı olay konuşmaları
Arda Güler transferinde anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu
Arda Güler transferinde anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu
Saraçhane'de hiç biri bunu yapmadı Meral Akşener "Gitme Ekrem yanımda dur'
Saraçhane'de hiç biri bunu yapmadı Meral Akşener "Gitme Ekrem yanımda dur'
Bahçeli'den İmamoğlu kararıyla ilgili 'operasyon' iddiası Hedef Kılıçdaroğlu
Bahçeli'den İmamoğlu kararıyla ilgili 'operasyon' iddiası Hedef Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Saraçhane'de bombaladı! 10 madde saydı : Temizleyeceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Saraçhane'de bombaladı! 10 madde saydı : Temizleyeceğiz
Ahmet Davutoğlu Saraçhane'den bombaladı: "Sizin tehditlerinize boyun eğmedik, eğmeyeceğiz"
Ahmet Davutoğlu Saraçhane'den bombaladı: "Sizin tehditlerinize boyun eğmedik, eğmeyeceğiz"
Ali Babacan, Ekrem İmamoğlu gibi Selahattin Demirtaş'a yapılanı da kabul etmiyoruz
Ali Babacan, Ekrem İmamoğlu gibi Selahattin Demirtaş'a yapılanı da kabul etmiyoruz
Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de konuştu: Bunlar milletin iradelerine karşı alerjisi olan insanlar
Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de konuştu: Bunlar milletin iradelerine karşı alerjisi olan insanlar
Taba Hotel Yenilendi!
Taba Hotel Yenilendi!