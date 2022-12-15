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İmamoğlu çağrı yapmıştı! Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Eminyet sayıyı açıkladı

İmamoğlu çağrı yapmıştı! Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Eminyet sayıyı açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaretten hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluları Saraçhane'ye davet etmişti. 6'lı masa liderlerinin de katıldığı mitinge yoğun bir katılım sağlandı. Emniyet kaynakları alanda 25 bin kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için mahkeme 2 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Karar muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı. Almanya'dayken haberi alan CHP lideri hemen dönüş kararı almıştı. CHP önderliğinde bugün 6'lı masa liderlerinin yer aldığı bir miting düzenlendi. Mitinge sağlık problemi yaşayan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu dışında 6'lı masanın tüm liderleri katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki altılı masanın liderleri, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının ardından Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi.

İl emniyet kaynakları, İBB Başkanı İmamoğlu ile parti liderlerinin konuşma yaptığı mitinge, 25 bin civarında katılım olduğunu bildirdi.

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