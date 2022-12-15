İstanbul Saraçhane miting görüntüleri! Herşey çok güzel olacak çalıyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından 6'lı masa ve Ekrem İmamoğlu harekete geçti. İmamoğlu'nun dün yağtığı Saraçhane'de demokrasi mitingi çağrısı karşılık buldu. Tarihi miting öncesi alanı dolduran binlerce İstanbullu Sefo, Zülfü Livaneli şarkılarıyla birlikte "Her şey çok güzel olacak" sloganları attılar. İşte o anlar...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay cezanın ardından dün akşamki kısa Saraçhane buluşmasının ikincisi bugün yaşanıyor. Altılı Masa liderlerinin katıldığı buluşmada sadece İstanbullular değil, İmamoğlu’na destek olmak için şehir dışından gelenler de Saraçhane’de buluştu. Binler saat 16.00'da başlayan miting öncesi Saraçhane'ye akın etti.

Liderler beklenirken

Saraçhane'deki girişlerin açılmasından kısa süre sonra alan tamamen doldu. Liderler beklenirken, Zülfü Livaneli'nin "Güneş topla benim için", Tarkan'ın, "Geçecek" şarkıları ile İzmir Marşı, 10. Yıl Marşı çalındı. Buluşma da Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" konuşması da dinletildi ve "Her şey çok güzel" olacak sloganları atıldı. İktidara yönelik eleştirileri nedeni ile hedef gösterilen rap şarkıcısı Sefo'nun 'Bilmem mi?' şarkısı da dinletilen şarkılardan oldu.