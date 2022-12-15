Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener gerilimi açığa çıktı! Kılıçdaroğlu canlı yayında itiraf etti

EKREM İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak cezası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener arasındaki gerilimi bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Kılıçdaroğlu'nun Halk TV canlı yayınındaki sözleri gerilimin adeta itirafı oldu...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı olan ve bunu her fırsatta üstü kapalı olarak dile getiren İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'na karşı tavrını dün gece bir kez daha ortaya koydu. Siyasi yasak kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'nun yanına koşan ve onunla birlikte kürsüye çıkan Akşener'in, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmediği canlı yayındaki itirafla ortaya çıktı.

Halk TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemenin kararının ardından Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun kendisini aradığını anlattı. Bunun üzerine Küçükkaya ile Kılıçdaroğlu arasında şu diyalog yaşandı:

Kılıçdaroğlu: Sayın Davutoğlu aradı ve büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

İsmail Küçükkaya: Sayın Davutoğlu ne kadar incelikli davranmış, Sayın Akşener aradı mı?

Kılıçdaroğlu: Yoo hayır.