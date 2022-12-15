Ekrem İmamoğlu Anadolu Efes maçında! Saraçhane'den Sinan Erdem'e gitti salon yıkıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı sonrası tüm İstanbul'u Saraçhane'ye davet etmiş ve adeta balkon konuşması yapmıştı. Saraçhane'deki konuşmasının ardından Anadolu Efes maçını izlemek için Sinan Erdem Spor Salonu'na giden İmamoğlu'nu taraftarlar salonda ayakta alkışladı. İmamoğlu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu basketbol maçına gitti. Saraçhane konuşmasını bitiren Ekrem İmamoğlu, Euroleague’de oynanan Anadolu Efes – Baskonia karşılaşması için eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Sinan Erdem Spor Salonu’na gitti.

Anadolu Efes – Cazoo Baskonia maçını izlemeye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tribünler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

"Şimdi işimin başına dönüyorum"

Salonda ismi anons edilen Ekrem İmamoğlu taraftarların sevgi gösterisine alkışlarla ve el sallayarak karşılık verdi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, ‘Söz vermiştim, Anadolu Efes maçına uğrayıp başarılar diledim. Şimdi işimin başına dönüyorum, Saraçhane'de çalışmaya devam edeceğim’ ifadelerini kullandı.

Saraçhane'den Sinan Erdem'e

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi; karar kesinleşirse İmamoğlu ’siyasi yasak'lı olacak.

Mahkeme, TCK'nın 53. maddesi uyarınca ‘siyasi yasak’ hükmünü uyguladı. Hâkim, verdiği cezada takdir indirimi yapmadı. kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık bırakıldı. Ceza üç yıldan az olduğu İmamoğlu hapse girmeyecek. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi.