Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu konuşması adeta Cumhurbaşkanı adayı ilan eder gibi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davasındaki karar olay oldu. Uçağa atlayıp İstanbul'a gelen Meral Akşener, Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu ile yan yana halka seslendi. Meral Akşener'in konuşmasının her satırı olaydı. Akşener adeta 2023 cumhurbaşkanı adayı ilan eder gibi konuştu.

İSTANBUL Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener gövde gösterisi yaptı. Mahkeme kararının ardından Ekrem İmamoğlu ile halka hitap eden Meral Akşener adeta cumhurbaşkanı adayını ilan eder gibi konuştu.

Bu şarkı burda bitmez

Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan'ın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda siyasi yasaklı olup hapis yattığını belirterek onun "Bu şarkı burda bitmez' lafını hatırlattı. Meral Akşener "Bu şarkı burda bitmez Erdoğan demişti. Doğru demiş bugün burdan söz veriyorum bu şarkı da burada bitmeyecek" dedi.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

- Saraçhane, ne çektiniz be! Bundan yıllar önce okuduğu bir şiirle mahkum olan bir büyükşehir belediye başkanı vardı. (yuh sesleri üzerine) Biz yuhlamayız, biz gereğini yaparız!

- O büyükşehir belediye başkanı, buradan sizlere seslenip demişti ki 'bu şarkı burada bitmez'. Doğrudur, o şarkı orada bitmedi, bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum, bu şarkı da burada bitmeyecek.

- Bugün iktidarda yarından çok korkan bir irade var insanlar korktuğu zaman ceza verirler insanlar korktuğu zaman zulum yaparlar, haksızlık yaparlar.

Erdoğan için muhtar olamaz dendi cumhurbaşkanı oldu

- Bugün Ekrem kardeşim için verilen kararın arkasında bir büyük korku var. Millet iradesine duyulan korku var. Biz korkmuyoruz. Yıllar evvel bu meydanda şiir okuduğu için muhtar olamaz denilen büyükşehir belediye başkanı vardı ama bakın o cumhurbaşkanı oldu. Bugünün korkakları da kaçarak gidecekler.