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Tavuk firarda! Sahibi yakalamak için dakikalarca uğraştı: O anlar kamerada!

ELAZIĞ’da bir vatandaş elinden kaçırdığı tavuğu yakalamak için dakikalarca peşinden koştu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elazığ’da bir vatandaş çarşıdan aldığı tavuğu köye götürmek istediği sırada elinden kaçırdı. Sahibinin elinden kurtulan tavuk kaçarak uzaklaştı.

Tavuğunun peşinden koşan yaşlı amca dakikalarca tavuğu yakalamak için uğraştı.

Uzun uğraşlar sonucu vatandaşların yardımıyla tavuğunu yakalayan vatandaş, tavuğun ayaklarını bağlayarak köye götürdü.

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