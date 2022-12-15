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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu kararıyla ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsmail Küçükkaya'nın "Bu davanın böyle sonuçlanacağını tahmin ediyor muydunuz?" sorusuna "Emin olun hayır. Yargıcın tutanaklara geçen 'Bu ifade Soylu'ya söylenmiştir' ifadesi var. Bunun üzerine beraat beklersiniz." diye yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu.

Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve hapis cezası verilmesini “milli iradeye darbe” olarak değerlendirdi. Davayla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"HSK’nun da bağımsız iradesi yok. Oraya da kendi istedikleri yargıçları atadılar bugün Erdoğan ne dese altına koşulsuz imza atarlar. Bütün bunlara rağmen kilit noktalarda bunlar var ama onların altında erdem sahibi bir adalet ordusu da var. Biz onları da gayet iyi biliyoruz.  Bu kararlardan acaba sadece ve sadece bir iki kişi mi üzüntü duyuyor? Hayır efendim adalet camiası bundan üzüntü duyuyor. Milli iradeye darbe. 16 milyon İstanbullunun oyunu yok sayıyorsunuz. Bu davanın bu şekilde sonuçlanacağını tahmin etmiyorduk. Niçin? Yargıcın tutanaklara geçen ifadesi var. Bu ifade Soylu’ya söylenmiştir diye bir ifadesi var. Bunu söyleyen ve  duruşma tutanaklarına geçen bu ifade üzerine ne beklersiniz? Beraat beklersiniz. Ertelense de ben beraat çıkacağını düşünüyordum.Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu kararıyla ilgili açıklama

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