BIST 5.067
DOLAR 18,64
EURO 19,87
ALTIN 1.074,99
GÜNCEL

Korkunç kaza anı kamerada! Duvara çarpıp takla attı 2 kişi can verdi

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde önünde bulunan aracı sollamaya çalışan sürücü, aracının kontrolünü kaybedince bir fabrikanın duvarına çarpıp takla attı. Feci kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı ise fabrikanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza saat 23.45 sıralarında Orhangazi’de Göl Yolu Örnekköy kavşağı yakınlarındaki bir sanayi kuruluşunun önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Abdullah Cabi (26) idaresindeki 16 AEM 596 plakalı otomobil, Göl istikametinde önünde seyir halindeki bir başka otomobili solladığı esnada kontrolden çıktı.

Sollarken fabrika duvarına çarptı

Sollama esnasında kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bir fabrikanın duvarına çarptı. Otomobil takla atıp hurdaya döndü. Kazayı fark eden fabrika çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen 112 Sağlık Ekipleri araç içinde bulunan sürücü Abdullah Cabi ile yanında bulunan A.T.'nin (23) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Dehşet anları kamerada

Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada otomobilin önünde seyir halinde olan 77 DS 515 plakalı bir otomobili solladıktan sonra kontrolden çıktığı ve fabrikanın güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübenin önündeki duvara çarparak takla attığı görülüyor. Kaza sonrasında polis ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptıktan sonra iki kişinin cansız bedeni Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anında otomobilin solladığı diğer otomobilin ise olay yerinde durmadan ayrıldığı belirlendi. Kazada ölen Abdullah Cabi’nin annesi ise acı haberi aldıktan sonra olay yerine geldi. Anne olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Konya'da sır gibi olay! Otoparktaki araç içerisinde ölü bulundu
Konya'da sır gibi olay! Otoparktaki araç içerisinde ölü bulundu
Fransa, Fas'ı devirdi! Brüksel sokakları karıştı: Ortalık savaş alanına döndü
Fransa, Fas'ı devirdi! Brüksel sokakları karıştı: Ortalık savaş alanına döndü
Tavuk firarda! Sahibi yakalamak için dakikalarca uğraştı: O anlar kamerada!
Tavuk firarda! Sahibi yakalamak için dakikalarca uğraştı: O anlar kamerada!
Kılıçdaroğlu Saraçhane'de! İmamoğlu'na seslendi: "Hazmedemiyorlar ama hazmedecekler"
Kılıçdaroğlu Saraçhane'de! İmamoğlu'na seslendi: "Hazmedemiyorlar ama hazmedecekler"
Ekrem İmamoğlu Anadolu Efes maçında! Saraçhane'den Sinan Erdem'e gitti salon yıkıldı!
Ekrem İmamoğlu Anadolu Efes maçında! Saraçhane'den Sinan Erdem'e gitti salon yıkıldı!
Kayseride korkutan yangın! Ekipler seferber oldu
Kayseride korkutan yangın! Ekipler seferber oldu
Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da! Ekrem İmamoğlu kararı sonrası harekete geçti!
Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da! Ekrem İmamoğlu kararı sonrası harekete geçti!
Özgür Özel'den İmamoğlu açıklaması! "Siyasi hayatını bitirmeye, İstanbul'u CHP'den alıp..."
Özgür Özel'den İmamoğlu açıklaması! "Siyasi hayatını bitirmeye, İstanbul'u CHP'den alıp..."
Rüşvet davasında yeni gelişme! Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar sağlık kontrolünden geçirildi
Rüşvet davasında yeni gelişme! Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar sağlık kontrolünden geçirildi
Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu konuşması adeta Cumhurbaşkanı adayı ilan eder gibi
Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu konuşması adeta Cumhurbaşkanı adayı ilan eder gibi
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na tam destek, sert uyarı: "Aklınızı başınıza alın"
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na tam destek, sert uyarı: "Aklınızı başınıza alın"
Zonguldak'ta feci kaza! 1 öğrenci öldü, 18 kişi yaralandı
Zonguldak'ta feci kaza! 1 öğrenci öldü, 18 kişi yaralandı