Milli marş okunurken ülkenin cumhurbaşkanı altına işedi! Hem de kameraların önünde

Güney Sudan'ın 71 yaşındaki Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, yol açılışı için katıldığı törende ülkenin milli marşı çalınırken idrarını tutama ve kameralar karşısında pantolonuna idrarını yaptı. Yaptığını da son anda farketti...

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 13 Aralık Salı günü kaydedilen görüntüleri ülke gündemine oturdu. Bir yol projesinin açılışını yapan 71 yaşındaki Mayardit, milli marş okunduğu sırada idrarını tutamadı ve altına yaptı.

9 Temmuz 2011'deki bağımsızlığından bu yana ülkenin Cumhurbaşkanı olan Salva Kiir Mayardit'in görüntüleri kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Mayardit'in o anları anbean canlı yayında ekranlara geldi. Mayardit'in yaşlı erkeklerde yaygın olan idrar yolu enfeksiyonuna yakalandığı iddia ediliyor.