Bakan Çavuşoğlu’ndan Belçikalı mevkidaşına 'seçim' yanıtı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşı Hadja Lahbib’in Türkiye’de yapılacak seçimle ilgili sözlerine, “Gelecek seçimlerle ilgili uyarı yapmanızı ben çok yadırgadım. Türkiye’de seçimler demokratik ve şeffaf olur. Her zaman halkın iradesi yansımıştır. Türkiye’de hükümetler her zaman halkın oyu ve tercihi ile görev başına gelir, değişim olunca da halkın oyu ile olur” cevabını verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ile Lahbib, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

“Türk halkının seçimini ortaya koyacak bir şekilde olmasını bekliyoruz”

Konuk bakan Hadja Lahbib samimi bir görüşme gerçekleştiğini kaydederek, “Her zamankinden daha fazla NATO bir arada olmalı. Müttefikler arasında hiçbir zaman çatışma olamaz. Ege Denizi’ndeki olaylardan biz de rahatsızlık duyuyoruz. Atina’daki yakın dönemdeki basın konferansında ifade etmiş olduğum gibi bütün buradaki sorunların giderilmesi için gerekli olan diyalogdur. Müzakere masasında olmamız gerekir. İnsan hakları Belçika’nın dış ilişkiler konusundaki en önemli konularından bir tanesi. Dolayısıyla kadın haklarından, dün İstanbul’da olan olaylardan da bahsettik. Bu bağlamda ifade özgürlüğü, adaletin önemi bir hukuk devletinin en önemli unsurlarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda Avrupa Komisyonu’nun son dönemdeki raporu ve Türkiye’deki adalet eksikliği konusunu da dile getirdik. Mevlüt Bey'den çok şeyler bekliyoruz. Önümüzdeki yıl yüzüncü yılını kutlayacak olan Türkiye’den çok şey bekliyoruz. Bu bağlamda yapılacak seçimlerde Türk halkının seçimini ortaya koyacak bir şekilde olmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu’ndan Belçikalı mevkidaşına “seçim ve terör” cevabı

Bakan Çavuşoğlu, konuk bakanın Türkiye’de yapılacak seçimlere ilişkin sarf ettiği sözlere cevap vererek şunları söyledi:

“Gelecek seçimlerle ilgili uyarı yapmanızı ben çok yadırgadım. Türkiye’de seçimler demokratik ve şeffaf olur. Her zaman halkın iradesi yansımıştır. Türkiye’de hükümetler her zaman halkın oyu ve tercihi ile görev başına gelir, değişim olunca da halkın oyu ile olur. Burada bize karşı da darbe girişimi oldu, sizde FETÖ’cüler de oldu. Antidemokratik şeylere karşı her zaman güçlü duruyoruz. İkincisi Türkiye’ye karşı ‘dayanışma’ ifadesinde bulunuyorsunuz ama terör ile mücadele etmememize karşı oluyorsunuz. Bizim terörle mücadelede sivillere hiçbir zaman zararımız olmaz. Sivil altyapıları hedef almayız, biz doğrudan teröristleri hedef alırız. Keşke Irak, DEAŞ’a karşı olduğu gibi PKK’ya karşı da bu mücadeleyi yürütebilse, ülkesini temizleyebilse. Suriye’de keşke 2019 anlaşmasına göre Amerika ve Rusya sözlerinde dursaydı da buralar temizlenseydi. Tamam kınayalım saldırı olduğu zaman, ama bu arada Türkiye herhangi bir şey yapmasın, sonra tekrar saldırı olursa yine kınarız, dayanışma gösteririz. O öyle olmaz. Terörle mücadelede ne gerekiyorsa uluslararası hukuk haklarımızı kullanarak yapmak zorundayız, karaysa kara, havaysa hava.”