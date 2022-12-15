İsmailağa cemaati üyeleri Yusuf Ziya Gümüşel'e destek eylemi yaptı! 'Kötü yola düşmüş kadın...'

6 yaşındaki kızın evlendirilmesi iddiasına ilişkin baba Yusuf Ziya Gümüşel ve damat Kadir İstekli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mahmut Efendi Cemaati üyeleri adliye önünde basın açıklaması yaptı. "Bu filmi daha önce izlettiler bize” diyen cemaat üyeleri, 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen Gümüşel'in kızı H.K.G. için "kötü yola düşmüş kadın" ifadesini kullandı...

İSmailağa cemaati bağlantılı Huranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendirdiği iddiası üzerine İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama kararı vermişti. İstekli ve Gümüşel Emniyet'teki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahmut Efendi cemaati olarak buradayız

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanan Mahmut Efendi cemaatinin üyesi Recep Konuk, "Mahmut efendi cemaati olarak buradayız. Yaklaşık iki yıl önce yargıya intikal etmiş bir olayın azgın azınlığın baskılarıyla, pompalamasıyla birlikte şu anda hocalarımızın derdest edilip tutuklamaya döndürülmesini esefle kınadığımızı buradan arz ediyorum" dedi. Konuk şöyle devam etti:

'Tarikatlar kötüdür, cemaatler kötüdür' algısı

"Henüz yargı sürecinde olan bir konuyu atılan iftiralarla birlikte hocalarımıza karşı, özellikle Yusuf hocamızın bu şekilde gözaltına alınıp tutuklamaya sevk edilmesini anlam veremediğimizi buradan kamuoyuna açıklamak istiyoruz. Buradan da tüm Türkiye'deki vicdanlara sesleniyoruz. Bir takım iftiralarla, bir takım baskılarla olayı bu şekilde 'tarikatlar kötüdür, cemaatler kötüdür' algısını asla kabul etmediğimizi beyan etmek istiyoruz. Hepinize de selam ediyoruz."

Bir tane kötü yolda olan bir hanıma...

"Kardeşimin de söylediği gibi bu filmi daha önce izlettiler bize. Bir tane kötü yolda olan bir hanıma bir giysi giydirildi ve onu gerçekmiş gibi Türkiye'ye sunuldu ve bir algı operasyonu oldu. Bunun algı operasyonu olduğunu bizler görüyoruz. İnşallah buradan bütün Türkiye halkına sesleniyoruz sesleniyoruz. Vicdanlara sesleniyoruz. Bunun bir algı operasyonu olduğunu biz görüyoruz. İnşallah bu zamanla da ortaya çıkacaktır" dedi.