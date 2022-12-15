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Dünya Kupası finali Arjantin Fransa maçının hakemi belli oldu

Dünya Kupası finali Arjantin Fransa maçının hakemi belli oldu

2022 Dünya Kupası'ndaki Arjantin Fransa finalini Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

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Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Lusail Stadı'nda 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonundan Marciniak düdük çalacak.

Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise ABD'den İsmail Elfath olacak.

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