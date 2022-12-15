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Portekiz'de deprem! Resmi açıklama geldi: Fernando Santos dönemi sona erdi!

Portekiz'de deprem! Resmi açıklama geldi: Fernando Santos dönemi sona erdi!

Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrıldığı açıklandı.

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Portekiz 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a 1-0 kaybederek turnuvaya veda etmişti. 

Turnuva sonrası teknik direktör Fernando Santos'un geleceği merak ediliyordu. Portekiz Futbol Federasyonu deneyimli teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı. 

Yeni teknik direktör aranıyor
Yapılan açıklamada Santos'a teşekkür edildi. Ayrıca yeni teknik direktör arayışına başlandığı da resmen açıklandı.

2014'ten beri görevi sürdüren Santos; Portekiz tarihindeki ilk kupa olan EURO 2016 başarısında takımın başında yer alıyordu. 

Aynı zamanda 2019 UEFA Uluslar Ligi'ndeki şampiyonluk da Fernando Santos döneminde geldi. 

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