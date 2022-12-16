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Mersin'de korkunç kaza! Anne yaralandı, kızı hayatını kaybetti

Mersin'de korkunç kaza! Anne yaralandı, kızı hayatını kaybetti

MERSİN’in Tarsus ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı kazada bir kadın hayatını kaybederken, annesi ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Yusuf K. idaresindeki 33 C 5026 plakalı özel halk otobüsü, Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Musavat (53) ve kızı Ayşe Yıldırım'a (33) çarptı. Kaza sonrası yapılan ihbarla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan 112 ekiplerinin yaptığı kontrolde araç altında sıkışan Ayşe Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Musavat Yıldırım ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaza sonrası olay yerinde toplanan bazı kişiler otobüse taşlı saldırı gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile öfkeli kalabalık dağıtıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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