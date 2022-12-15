Mahalleyi ayağa kaldırdı! Evinin banyosunu yaktı, çatıya çıkıp intihara kalkıştı!

SAMSUN’da psikolojik sorunları ve alkollü olduğu iddia edilen 3 çocuk babası şahıs önce evinin banyosunda ateş yaktı, sonra çatıya çıktı ve intihara teşebbüs etmeye çalıştı.

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Olay, Zeytinlik Mahallesi Cihangir Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 3 çocuk babası A. K. İsimli şahıs saat 20.00 sıralarında evinin banyosunda ateş yakmaya çalıştı.

Pencereden çıkan dumanı fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri banyoda çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Bu sırada şahıs çatıya çıkarak intihara teşebbüs etmeye çalıştı.

O sırada olay yerinde bulunan polis ekipleri şahsı kısa sürede ikna etti. Müdahale edilen şahıs, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.