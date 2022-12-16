Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6 yaşında evlilik için ilk kez konuştu! BEnim de 4 kızım var

İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Zİya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ilk kez konuştu. “Ben de 4 kız çocuk babasıyım” diyen Erbaş, evlenme yaşının 18 olduğunu söyledi. Erbaş, çocuk yaşta evlilikle ilgili bugün tüm camilerde hutbe okutulacağını duyurdu.

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Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.’yı 6 yaşında iken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlenmesi skandalının ortaya çıktığı günden bu yana ne diyeceği en çok merak edilen isim olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş nihayet konuştu.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Ali Erbaş'ı telefonla aradığını ve “Ben bir kız çocuk annesiyim” diye söze başlayınca, Ali Erbaş'ın da “Ben de 4 kız çocuk babasıyım” karşılığı verdiğini yazdı.

Ergenlikle evlilik karıştırılmamalı

"Bugün yasalarımızdaki evlilikte 18 yaş sınırı dinimizin istediği rüşd çağı bakımından da ideal bir uygulamadır" diyen Ali Erbaş, "Ergenlik yaşı ile Evlilik Yaşı karıştırılmamalı. Ergenlik biyolojik bir gelişim sürecidir. Evlilikte aranan rüşddür" ifadelerini kullandı.

Diyanet küçük yaşta evlilik fetvası veremez

Diyanet'in ailenin korunması ve şiddetin önlenmesi bağlamında çocuk istismarıyla mücadeleyi resmi ve dini bir sorumluluk alanı olarak belirlediğini iade eden Ali Erbaş, "Başkanlığın, ailenin korunması konusunda İslam dininin belirlediği temel prensipler/sabiteler ile bağdaşmayan bir kararı ya da fetvayı vermesi mümkün değildir" dedi.

Evlilik çağına gelmeden evlendirilmeleri...

Bu temel prensiplerden birinin nikâhın keyfi uygulamalara kesinlikle kapalı, son derece ciddi ve önemli bir adım olması, tarafların her türlü haklarının korunması mecburiyeti olduğunu ifade eden Ali Erbaş, "İslam’a göre, kadın ve erkeğin hem fiziksel (bulûğ) hem de ruhsal ve zihinsel (rüşd) olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek yaşa (Kuran’ın ifadesiyle evlilik çağına) gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz.” ifadelerini kullandı.

Bugün tüm camilerde Cuma hutbesi: Çocuk evliliği

Diyanet'in "Kamuoyuna ‘çocuk gelinler’ vakası olarak yansıyan ve gerçekte çocuk istismarı olarak değerlendirilecek her türlü suiistimalin, İslam açısından hiçbir meşruiyeti yoktur.” açıklamasını hatırlatan Erbaş, “Bugün (16 Aralık 2022 Cuma) küçüklerin evlendirilmesinin yanlışlığıyla ilgili hazırladığımız cuma hutbesinin tüm camilerimizde okunacağını sizinle paylaşmak istiyorum” dedi.