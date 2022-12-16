Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en kısa adamı seçildi: Ağır diye akıllı telefon taşıyamıyor!

İran'ın ücra köyünde yaşayan Afshin Esmaeil Ghaderzadeh, Guinness Dünya Rekorları kitabına gidi. Ghaderzadeh'in özelliği ise dünyanın yaşayan en kısa yetişkin erkeği olması.

Boyu 65.24 cm olan 20 yaşın daki genç adam zayıflığı nedeniyle hiçbir zaman okula gidemedi. Ağırlığı 120-200 gram arasında değişen cep telefonlarını ağır olduğu için sürekli olarak taşıyamadı. Uzun süre dezavantaj olan bu özelliğiyle ünlü oldu. 700 gram olarak doğan Afshin, şu anda 6.5 kilo ağırlığında.