Nedim Şener'den olay İmamoğlu yazısı: Hem hakaret et hem ‘mağdur’ ol, ceza alırsan da ‘kahraman’ ol

Ekrem İmamoğlu'na verilen cezalarla ilgili lazı kaleme alan Nedim Şener, "Hakaret edenden mağdur, siyasi kahraman çıkarmaya çalışıyorlar. Kimse, YSK üyelerine “ahmak” dedi mi demedi mi, üzerinde durmuyor." diye yazdı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaratten hapis cezası verilmesi ve siyasi yasak kararı gündemdeki yerini koruyor.

Muhalefet milli iradeye darbe olduğunu savunurken, AK Parti ise kendilerine linç kampanyası başlatıldığı görüşünde.

Hürriyet yazarı Nerim Şener'in mahkeme kararını değerlendirdiği "Hem hakaret et hem ‘mağdur’ ol, ceza alırsan da ‘kahraman’ ol" başlıklı yazısı çok konuşulacak.

"Hakaret ediyor, dava açılıp “mağdur” oluyor"

Şener, yazısında "Ekrem İmamoğlu’na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaretten verilen ceza ile ilgili tartışmaları ibretle izliyorum. YSK üyelerine hakaret ediyor, dava açılıp “mağdur” oluyor, inkâr etmesine rağmen suçu sabit görülüp ceza alınca da “kahraman” ilan ediliyor." ifadelerine yer verdi.

Herkes siyasi hesap peşinde

Karar sonrası İmamoğlu'nun boynuna sarılan Akşener'in gönündeki adayın İmamoğlu olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Şener, "Sadece o değil, herkes İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine “ahmak” diyerek ettiği hakareti bir yana bıraktı, “Mahkemenin verdiği 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ona cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunu açar mı açmaz mı?” onun derdine düştü." diye yazdı.

Cevap Soylu'ya hakaret YSK'ya

İmamoğlu'nun Soylu ile polemiğinde ahmak ifadesini YSK üyelerine dediğinin açık olduğunu savunan yazar, yazısına şöyle devam ediyor:

"İmamoğlu’nun cümlesi açık, evet Soylu’nun sözlerine cevap veriyor ama yerel seçimi iptal edenlere “ahmak” diyor. Zaten seçimi iptal yetkisi de YSK üyelerinden başkasına ait değil. Nitekim seçimi iptal eden YSK üyelerini kastederek “Ahmak” kelimesinin arkasından “Önce onlara odaklansın” cümle ile Soylu’ya hitap ediyor.

Siyaset: Nefret ve partizanlık

Elbette, davanın yaratacağı siyasi tartışmaları ve sonuçlarını yok saymıyorum ama onlar siyasetçilerin işi. “Mahkeme ceza yerine, beraat verebilirdi, hükmün açıklanmasını erteleyebilirdi, para cezasına hükmedebilirdi” konusu ise hukukçu ve siyasetçilerin tartışmaları."

Nedim Şener'in yazısının tamamı