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Hemen hesaplarınızı kontrol edin! 15 gün sonra hepsi silinecek

Hemen hesaplarınızı kontrol edin! 15 gün sonra hepsi silinecek

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarıda bulundu. Tüketicilerin kartla yapılan alışverişlerden uçuşlarda kazanılan mil puanlarına kadar kazanılmış hakları yıl sonunda silinebilir. İşte dikkat edilmesi gereken detaylar…

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Koronavirüs salgını sürecinde kredi kartı kullanımı rekor seviyede arttı. Uzmanlar vatandaşları kartla alışveriş yapan tüketicileri, uçuşlarda kazanılan mil puanlara kadardan alışverişlerde kazandıkları puanlara kadar yıl sonu uyarısında bulundu. Yıl boyunca kazanılan puanlar kontrol edilmediği takdirde süresi dolduğu anda siliniyor.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilerin önceden o karta yüklenecek puanlara silineceği konusunda geçerli bir bildirim yapılmamışsa, kart hamilleri puanlarının silinmesine itirazda bulunup haklarını alabileceğini, yani kartlarında biriken puanları kullanabileceklerini söyledi.

Ağaoğlu’nun aktardıklarına göre; tüketici kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasına göre tüketicilerle akdedilmiş olan sözleşmeler süresi sonuna kadar tüketici aleyhine değiştirilemez. Açık tarihli verilmiş bir puan kullanma hakkı sonradan sınırlandırılamaz.

Bu durum kartını kapatmış olan tüketiciler için de geçerli. Kartını kapatan tüketicilerin de birikmiş puanları üzerinde kazanılmış hakları bulunuyor. Vefat eden tüketicilerin varislerinin de bu puanları kullanma hakkı bulunuyor.

Mağduriyet yaşayacak tüketicilerin önlem olarak yıl sonunda önce kartlarında biriken puanları kullanmaları, kendilerine kart çıkarılan kuruluşlarca gönderilen mesajları dikkatle takip etmeleri, sorun çıktığı taktirde 30 bin liraya kadar olan çekişmelerle ilgili Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurmaları gerekiyor.

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