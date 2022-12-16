Dansözlü eğlence görüntüleri ortaya çıkmıştı! AK Partili başkan istifa etti

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın görevinden istifa ettiğini duyurdu. Günaydın'ın arkadaşlarıyla birlikte fasıl eşliğinde dansöz oynatıp eğlendikleri anların görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü.

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AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın ile arkadaşlarının fasıl grubu eşliğinde dansöz oynatıp alem yaptıkları görüntüler paylaşıldı. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Günaydın, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.

Günaydın, paylaşımında, "Büyük bir onurla yürüttüğüm AK Parti Torbalı İlçe Başkanlığı görevinden, bugün itibariyle ayrıldığımı değerli hemşehrilerimize ve kamuoyuna bildirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.







